Covid-19: a cada 10 crianças, somente quatro vacinaram com 1ª dose no ES

ES começou a vacinar crianças contra a Covid no dia 15 de janeiro Crédito: Divulgação | Governo do ES

A Gazeta. O dia 15 de janeiro de 2022 marcou o início da campanha de vacinação de crianças contra a Covid-19 no Espírito Santo . Os pequenos com idades entre 5 e 11 anos começaram a ser imunizados depois de idosos, adultos e adolescentes. Dois meses depois, apenas quatro de cada dez crianças foram vacinados com a 1ª dose no Estado, e somente 7% estão completamente vacinadas com as duas doses. O número está "aquém do desejado", segundo relatou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, em entrevista à reportagem de

Segundo dados do Painel Vacina e Confia, atualizado nesta terça-feira (15):

161.540 crianças tomaram a primeira dose da vacina, o que corresponde a 41% do público;

30.078 crianças receberam as duas doses da vacina, o que corresponde a 7% do público.

Os números estão abaixo do esperado, na avaliação de Danielle Grillo. Mas também estão em desacordo com o que foi planejado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) antes da primeira aplicação das doses em crianças no Espírito Santo. O projetado era que o Estado chegasse ao mês de março, ou seja, dois meses após o início da campanha, com 90% das crianças com uma dose aplicada.

Primeiro dia de vacinação de crianças contra a Covid no ES Crédito: Divulgação | Governo do ES

Para isso, o secretário Nésio Fernandes afirmou na ocasião que seria necessário apoio dos pais, lembrando que o Estado precisaria aguardar o envio de doses pelo Ministério da Saúde . A primeira dessas duas condições, o incentivo dos responsáveis pelos pequenos, é o que impede um avanço nos números, segundo avaliam especialistas.

"Atribuímos a pouca adesão à forma como a vacina contra a Covid-19 para crianças foi implementada no Plano Nacional de Imunização. Fake news e informações colocadas naquele momento atrapalharam, colocando em xeque a segurança da vacina, o que é preocupante. Vacinar crianças é ter maior controle da pandemia" Danielle Grillo - Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações

Na última sexta-feira (11) e no sábado (12), o governo do Estado organizou um mutirão para ampliar a cobertura vacinal de crianças entre 5 e 11 anos. A ideia, divulgada pela Sesa, era aplicar 65 mil vacinas. No entanto, menos de 13 mil foram aos braços das crianças capixabas

Apesar de o Estado ter aplicado apenas 1/5 do que foi programado e disponibilizado pelos municípios, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações avalia que o mutirão é uma estratégia de mobilização bem-vinda para dar visibilidade à vacinação.

"O mutirão é uma estratégia de mobilização da sociedade. É sempre bem-vindo para dar visibilidade à vacinação. Mas a adesão dos responsáveis ainda está aquém do desejado. Dois meses depois, estamos com 40% de crianças com a primeira dose e 7% com as duas doses. Vamos precisar trabalhar bastante com as famílias e com os municípios, que são os responsáveis pela aplicação das vacinas", afirmou.

Sobre o trabalho desenvolvido com os municípios, Danielle Grillo diz que as cidades do Estado recebem atualmente as seguintes orientações:

Entrada em mutirões organizados pela Secretaria de Estado da Saúde

Ampliação de horário de vacinação

Criação de outros espaços pra vacinação, mais acessíveis ao munícipes



Perguntada pela reportagem de A Gazeta para esclarecer como o Estado lida com escassez de doses contra a Covid-19, Danielle Grillo afirmou que não faltam vacinas para as crianças, tanto de doses da Coronavac quanto da Pfizer. O que é necessário para ampliar a cobertura vacinal, , segundo a coordenadora, é que os responsáveis procurem o imunizante.

VACINAÇÃO SOFRE INFLUÊNCIA DA DESINFORMAÇÃO, AVALIA ESPECIALISTA

A expectativa do Estado era chegar ao mês de março com 90% das crianças vacinadas com uma dose. A realidade é menos da metade da meta estipulada. 41% das crianças receberam a D1. A dificuldade imposta, na avaliação da doutora em epidemiologia e professora da Ufes Ethel Maciel, são as campanhas de desinformação e de desincentivo. A especialista afirma que o governo federal tem responsabilidade na baixa adesão à vacinação.

"A vacinação pediátrica sofreu forte influência das campanhas de desincentivo e de desinformação que foram feitas por membros do governo, como o presidente e ministro da Saúde. Inclusive desestimulando os familiares, colocando suspeição nas vacinas. Isso foi prejudicial, coloca a vida de crianças em risco, o que é lamentável" Ethel Maciel - Doutora em Epidemiologia da Ufes

De acordo com Ethel Maciel, essa é a campanha que sofreu maior impacto da desinformação até o momento. A epidemiologista, que é colunista de A Gazeta e comentarista da CBN Vitória , aponta que o ritmo "bem lento" é fruto da desinformação.

DESINFORMAÇÃO SOBRE VACINA FOI TEMA DE DEBATE ENTRE MÉDICOS

O mutirão nas cidades do Estado ocorreu em uma semana de mobilização. No último dia 9, a Secretaria de Estado da Saúde promoveu a live “Segurança e necessidade da vacinação das crianças”, com a participação de especialistas no assunto. A ideia era tirar qualquer tipo de dúvida e mostrar a importância de imunizar os pequenos.

A conversa foi mediada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e teve como convidados o pediatra infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri, além do infectologista Éder Gatti, doutor em Saúde Coletiva e médico no Instituto Butantan.

O pediatra infectologista Renato Kfouri evidenciou a queda de óbitos pela doença após o início da vacinação em âmbito nacional e o número de casos de crianças contaminadas com o vírus no País. No Espírito Santo, na faixa etária entre 5 e 11 anos, já são mais de 35 mil casos confirmados da doença e seis mortes registradas, segundo dados da Sesa.

O médico lembrou que a Covid-19, na área da pediatria, mata mais do que todas as outras doenças combatidas por vacinas do calendário de imunização, como sarampo, gripe e meningite. Renato Kfouri disse que os pais que não vacinaram seus filhos devem ser orientados, não rechaçados.

"Pela primeira vez estamos vendo pais vacinados que não estão vacinando seus filhos. Ninguém que não tenha vacinado seu filho quer ver a criança mal, eu imagino. São pessoas inseguras que precisam ser acolhidas e orientadas" Renato Kfouri - Pediatra infectologista

O médico Éder Gatti mostrou os índices de eventos adversos na sociedade, destacando a importância e segurança de todas as vacinas disponibilizadas no momento. Além disso, ressaltou que as crianças precisam ser protegidas contra a Covid-19.

“As vacinas não são experimentais. Elas foram licenciadas por órgãos licenciados e não há motivos para não se imunizar. Aproveito para alertar a população sobre as notícias falsas, que atrapalham muito nesse processo. A melhor informação é aquela vinda de veículos sérios e comprometidos com o trabalho. Temos por obrigação passar para os nossos filhos o legado da vacinação”, disse.

Fazendo um apelo para que as famílias do Espírito Santo procurem imunizar suas crianças, o secretário Nésio Fernandes reforçou que a desinformação tem afetado a cobertura vacinal.

"Movimentos que surgiram acabaram fragilizando a confiança que os brasileiros sempre tiveram nas vacinas. Mas dentro do Plano Nacional de Imunização todas são seguras. Muitos entraves e polêmicas, com um ritmo de vacinação que não tem a velocidade que tivemos durante a vacinação de idosos e adultos", afirma.