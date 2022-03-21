Covid-19: quarta dose da vacina já está disponível para idosos no ES

Aos 61 anos, Renato Casagrande é um dos idosos elegíveis para receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 no Estado. Ele não pensou duas vezes. Depois de conceder entrevista à repórter Poliana Alvarenga, no Bom Dia ES desta segunda-feira (21), sentou na cadeira, arregaçou a manga da camisa e também levou a picada no braço.

"Já tenho 61 anos, já posso me vacinar. Vou aproveitar e receber a quarta dose também", disse.