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Imunização

Covid-19: quarta dose da vacina já está disponível para idosos no ES

Evento que marcou o início da aplicação da quarta dose aconteceu nesta segunda (21) em Cariacica; frei Pedro Engel, de 85 anos, foi o primeiro vacinado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 mar 2022 às 08:44

Publicado em 21 de Março de 2022 às 08:44

Frei Pedro Engel, de 85 anos, foi o primeiro idoso a receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 no ES
Frei Pedro Engel, de 85 anos, foi o primeiro idoso a receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 no ES Crédito: Lucinei Araújo
A quarta dose da vacina contra a Covid-19 já está disponível para idosos no Espírito Santo. O evento que marcou o início da imunização da população acima dos 60 anos de idade no Estado aconteceu na manhã desta segunda-feira (21), na Unidade Básica de Saúde de Itaquari, em Cariacica. O primeiro a receber a quarta dose foi Pedro Engel, frei mais idoso do Convento da Penha, com 85 anos.
Ao todo, são cerca de 600 mil idosos no Espírito Santo e que já estão aptos a receberem a nova dose do imunizante. O intervalo entre a terceira e a quarta dose é de 90 dias. Presente no evento, o governador do Estado, Renato Casagrande, ressaltou a importância da imunização para uma população que sofreu com mais mortes na quarta onda da Covid-19.
Covid-19 - quarta dose da vacina já está disponível para idosos no ES
"Todos os profissionais da área de saúde, cientistas, estão indicando a quarta dose. Até porque, nesta quarta onda, da (variante) Ômicron, quem mais sofreu, quem mais perdeu a vida foram as pessoas de mais idade. A quarta dose vem como uma possibilidade real de a gente poder proteger esse grupo de pessoas", disse.
"Todos os idosos que quiserem tomar a quarta dose, nós já temos vacina. A partir deste momento, a quarta dose está disponível para quem tem mais de 60 anos de idade"
Renato Casagrande - Governador do ES
Casagrande destacou também que 240 idosos serão acompanhados para que seja observada a resposta imunológica à vacina. Ele reforçou que a quarta dose já está disponível para todas as pessoas com mais de 60 anos no Estado e afirmou esperar que a aplicação de uma segunda dose de reforço no Espírito Santo possa servir de exemplo para outros lugares do país.
"Duzentos e quarenta serão acompanhados cientificamente, mas todos têm a oportunidade de receber a quarta dose. O intervalo entre a terceira e quarta dose é de 90 dias, três meses. Grande parte das pessoas já pode receber, quase todo mundo nessa idade já recebeu a terceira dose", disse.

Governador aproveitou a oportunidade

Aos 61 anos, Renato Casagrande é um dos idosos elegíveis para receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 no Estado. Ele não pensou duas vezes. Depois de conceder entrevista à repórter Poliana Alvarenga, no Bom Dia ES desta segunda-feira (21), sentou na cadeira, arregaçou a manga da camisa e também levou a picada no braço.

"Já tenho 61 anos, já posso me vacinar. Vou aproveitar e receber a quarta dose também", disse.

Renato Casagrande, 61 anos, também recebeu a quarta dose do imunizante
Renato Casagrande, 61 anos, também recebeu a quarta dose do imunizante Crédito: Lucinei Araújo

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