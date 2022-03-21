Covid-19: quarta dose da vacina já está disponível para idosos no ES

A quarta dose da vacina contra a Covid-19
já está disponível para idosos no Espírito Santo
. O evento que marcou o início da imunização da população acima dos 60 anos de idade no Estado aconteceu na manhã desta segunda-feira (21), na Unidade Básica de Saúde de Itaquari, em Cariacica
. O primeiro a receber a quarta dose foi Pedro Engel, frei mais idoso do Convento da Penha, com 85 anos.
Ao todo, são cerca de 600 mil idosos no Espírito Santo e que já estão aptos a receberem a nova dose do imunizante. O intervalo entre a terceira e a quarta dose é de 90 dias. Presente no evento, o governador do Estado, Renato Casagrande, ressaltou a importância da imunização para uma população que sofreu com mais mortes na quarta onda da Covid-19.
"Todos os profissionais da área de saúde, cientistas, estão indicando a quarta dose. Até porque, nesta quarta onda, da (variante) Ômicron, quem mais sofreu, quem mais perdeu a vida foram as pessoas de mais idade. A quarta dose vem como uma possibilidade real de a gente poder proteger esse grupo de pessoas", disse.
Casagrande destacou também que 240 idosos serão acompanhados para que seja observada a resposta imunológica à vacina. Ele reforçou que a quarta dose já está disponível para todas as pessoas com mais de 60 anos no Estado e afirmou esperar que a aplicação de uma segunda dose de reforço no Espírito Santo possa servir de exemplo para outros lugares do país.
"Duzentos e quarenta serão acompanhados cientificamente, mas todos têm a oportunidade de receber a quarta dose. O intervalo entre a terceira e quarta dose é de 90 dias, três meses. Grande parte das pessoas já pode receber, quase todo mundo nessa idade já recebeu a terceira dose", disse.