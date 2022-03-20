Covid-19: ES registra 14.300 mortes e 1.034.457 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.300 mortes e 1.034.457 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 1 óbito e 67 contaminados, conforme dados divulgados neste domingo (20) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.496
- Vila Velha: 114.846
- Vitória: 106.593
- Cariacica: 80.908
- Linhares: 50.277
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.072
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.630
- Jardim da Penha (Vitória): 10.338
- Itapuã (Vila Velha): 8.042
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.735
Até este sábado, mais de 3,46 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 982.991, com 797 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.