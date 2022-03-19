Criança capixaba com AME recebe dose do remédio mais caro do mundo

Cauã foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal Tipo 1 aos quatro meses de vida. Ele será a primeira criança do ES a receber a medicação Zolgensma, que possibilita evoluções expressivas diante das terapias já existentes Crédito: Vitor Jubini

Após anos de incertezas, o pequeno Cauã Barbarioli Guimarães, de 3 anos, recebeu, na manhã de sexta-feira (18), o fármaco Zolgensma, o medicamento de dose única contra a Atrofia Muscular Espinhal (AME), considerada a terapia mais avançada no tratamento contra a doença.

Zolgensma para o Brasil. Com apenas quatro meses de vida, os pais dele, o casal Aline Mara Guimarães Muniz e Igor Barbarioli Muniz, receberam o diagnóstico de que o filho apresentava a AME Tipo 1, a variação mais grave das três existentes desta doença genética rara, que afeta diretamente o desenvolvimento dos neurônios motores. Há alguns dias, a família recebeu o depósito significativo, de aproximadamente R$ 11 milhões, feito pela União, quantia que logo foi remetida ao laboratório para o envio dopara o Brasil.

A aplicação foi feita na manhã de sexta (18), em um hospital particular da Capital, que já tem uma equipe capacitada para a aplicação. Cauã foi a primeira pessoa no Estado e um dos primeiros do Brasil a receber o medicamento, que nos estudos apresentou resultados expressivos perto das terapias existentes, o que deixa todos que o cercam animados em relação à evolução física, mental e motora dele.

A criança, que é moradora de Jardim Camburi, em Vitória, teve alta neste sábado (19), e já está em casa, conforme explicou a mãe.

"Ele recebeu o medicamento ontem (18) pela manhã e hoje cedo teve alta. Já estamos em casa. Ainda estamos entendendo o que está acontecendo, estamos cuidando dele porque a medicação tem alguns efeitos colaterais, ainda está nesse processo, mas aos poucos vai voltando à rotina normal."

Questionada sobre as perspectivas futuras, Aline acrescentou: "As expectativas são as melhores. Toda a equipe médica que acompanha o Cauã está otimista e esperamos ver bons resultados daqui para frente."

CAMINHO DIFÍCIL

"Desde que tivemos o diagnóstico do Cauã, o Zolgensma ainda não era aprovado. Tentei que ele fosse incluído nos estudos fora do país, pois já estavam na fase 3, com resultados excelentes. Mandei e-mails para vários médicos no mundo, mas não conseguimos. Então ele começou o tratamento com o Spinraza, que era a medicação disponível, e foi o que salvou a vida dele até aqui, pois estaciona os efeitos da doença. Depois começou, de fato, a luta pelo Zolgensma. Nesse tempo, o remédio foi aprovado nos EUA e, em agosto de 2020, também foi liberado pela Anvisa. ", lembra a mãe.

"Quando aprovaram aqui, nós entramos com uma ação na Justiça pleiteando para o Cauã. Nossa expectativa era de que ele recebesse quando completasse 2 anos. Desde então, foram quase dois anos de luta judicial entre muitas idas e vindas. Obtivemos uma sentença favorável após uma perícia, mas a União recorreu. O processo ficou um ano no Tribunal Regional Federal da 2ª Região sem qualquer resposta definitiva, e finalmente a gente conseguiu uma decisão favorável do STF, via reclamação constitucional, através da ministra Rosa Weber" Aline Mara Guimarães Muniz - Mãe do Cauã

Todos os aspectos que envolvem a AME são complexos e caros. O Spinraza, citado por Aline, também obtido via decisão judicial, tem um custo de aproximadamente R$ 400 mil a dose. Não fosse a sentença, apenas com a medicação fornecida pelo SUS, a família teria ultrapassado o valor de R$ 4 milhões com o medicamento - Cauã já foi submetido a mais de 10 aplicações da terapia.

Além dos remédios, o garotinho precisa de uma estrutura de home care (atendimento domiciliar) digna dos melhores hospitais. Ela é determinante para o monitoramento e sobrevivência dele. O menino ainda tem uma equipe diária de fisioterapeutas, fonoaudiólogo e outros profissionais que também são fundamentais para o desenvolvimento dele.

"A fisioterapia tem um papel de suma importância, na verdade, ela é tão importante como qualquer medicação ou até mais. É um trabalho diário de estimulação motora e proteção da parte respiratória. São três horas diárias de fisio, sendo duas pela manhã e outra à noite. Ele também faz fono, musicoterapia, TO (terapia ocupacional) e outras terapias com menor frequência. Não há exceção de final de semana e feriados. Mas é claro que, para ele poder ter uma vida de criança, relativizamos um pouco e diminuímos a fisioterapia aos finais de semana. Só que ela é inegociável", narra Aline.

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Cauã faz fisioterapia diária desde os primeiros meses de vida. Os exercícios são fundamentais para que ele tenha um desenvolvimento dentro das possibilidades possíveis Crédito: Vitor Jubini