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Veja as cidades do ES em que a máscara será liberada em locais abertos e fechados

Governo do Estado divulgou nova classificação do mapa de risco. Saiba como ficará o uso de máscara e a exigência do passaporte da vacina a partir de segunda-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2022 às 20:03

Publicado em 18 de Março de 2022 às 20:03

Máscaras do tipo N95 ou PFF2 são as mais indicadas contra a Covid-19
Estado flexibilizou o uso de máscaras Crédito: Shutterstock
O governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (18) um novo mapa de risco da Covid-19, que é usado como parâmetro para a flexibilização do uso de máscaras no Espírito Santo. Nos municípios em risco baixo para a transmissão do coronavírus, não é obrigatória a máscara em locais abertos, como praias, parques e nas ruas.
Já nas regiões em risco muito baixo, além de a máscara ser liberada nos ambientes abertos, não é obrigatória nos locais fechados, apesar de ser recomendada.
As regras são diferentes dependendo da classificação de risco de cada município. Segundo o mapa de risco divulgado nesta sexta, todas as cidades do Estado estão em risco baixo ou muito baixo e, com isso, vão se beneficiar da flexibilização. 
ES não tem cidades em risco moderado no mapa de risco
ES não tem cidades em risco moderado no mapa de risco Crédito: Divulgação | Governo do ES
Veja abaixo como ficarão as novas regras para as cidades do Espírito Santo de acordo com o novo mapa, a partir de segunda-feira (21):

RISCO BAIXO (VERDE)

  • Máscara: uso de máscara não é mais obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados. Exceção: a  máscara seguirá obrigatória para pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e para os profissionais da saúde;
  • Passaporte da vacina: é exigido para a realização de eventos sociais, empresariais e acadêmicos. Também precisa ser apresentado em bares e restaurantes.
  • Municípios: Alfredo Chaves, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

RISCO MUITO BAIXO (AZUL)

  • Máscara: não é mais obrigatório o uso de máscara, nem em locais abertos, nem fechados. Neste último, o uso do equipamento passa a ser apenas uma recomendação. Exceção: a máscara seguirá obrigatória para pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e para os profissionais da saúde;
  • Passaporte da vacina: a exigência do passaporte da vacina não é mais obrigatória.
  • Municípios: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.

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ENTENDA O RISCO MUITO BAIXO

A classificação de risco muito baixa, que havia sido suprimida da matriz de risco com o avanço da Ômicron, voltou a existir nessa semana.
A classificação é aplicada nas microrregiões administrativas do Espírito Santo. São dez no total. Para que seja alcançada, é preciso que todas as cidades de uma determinada microrregião atendam aos seguintes critérios:
  • 80% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos;
  • 90% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos;
  • 90% de vacinação de idosos com a dose de reforço;
  • Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre.
Uma vez que uma microrregião entra na classificação de risco muito baixo, representada pela cor azul no Mapa de Risco, ela não sairá mais, a não ser que haja nova crise sanitária.
No mapa apresentado nesta sexta-feira, só duas regiões estão classificadas em azul: Sudoeste Serrana e Central-Serrana.

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