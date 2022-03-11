Passaporte vacinal não será cobrado em cidades do ES no risco muito baixo

Passaporte da vacina não será cobrado em todo o Estado a partir de segunda-feira Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação

Conforme detalhado pelo governador, na primeira atualização do mapa após o anúncio da volta da classificação de risco muito baixo, o mapa vai trazer, na cor azul, as regiões Central Serrana e Sudoeste Serrana do Estado.

Região Sudoeste Serrana:

Marechal Floriano

Domingos Martins

Venda Nova do Imigrante

Conceição do Castelo

Brejetuba

Afonso Cláudio

Laranja da terra



Região Central Serrana:

Santa Leopoldina

Santa Teresa

Santa Maria de Jetibá

Itarana

Itaguaçu



O governador avaliou que as medidas estão sendo tomadas em um momento de forte recuperação da pandemia, com queda no número de mortes, casos e internações. Segundo Casagrande, o passaporte de vacinação serve para incentivar a imunização, o que já ocorreu nessas cidades.

"Se já alcançaram a meta e a doença está em franca queda, não precisa mais do passaporte. O documento é pra incentivar os municípios a alcançarem os percentuais. Sãos duas regiões que não precisarão mais exigir o passaporte de vacina" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

A partir de uma nova atualização do mapa de risco, o passaporte de vacinação seguirá sendo exigido em cidades nos riscos baixo, moderado, alto e extremo.