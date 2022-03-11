Passaporte vacinal não será cobrado em cidades do ES no risco muito baixo

Além da flexibilização total do uso de máscara –que deixará de ser obrigatório em locais abertos e fechados –, nos municípios das regiões incluídas na classificação de risco muito baixo de transmissão do coronavírus também não haverá a cobrança do passaporte de vacinação contra a Covid-19 em bares, restaurantes e academias. As medidas, referentes ao mapa de risco que começa a valer na próxima segunda-feira (14), foram anunciadas pelo governador Renato Casagrande na tarde desta sexta (11).
A classificação de risco muito baixo, implantada em 2021 e suspensa naquele mesmo ano, volta ao mapa de risco a partir de segunda-feira, já valendo para duas regiões capixabas. Caracterizada pela cor azul, ela identifica aqueles municípios que conseguiram alcançar as metas de vacinação estipuladas pelo governo do Espírito Santo.
Conforme detalhado pelo governador, na primeira atualização do mapa após o anúncio da volta da classificação de risco muito baixo, o mapa vai trazer, na cor azul, as regiões Central Serrana e Sudoeste Serrana do Estado.
Região Sudoeste Serrana:
- Marechal Floriano
- Domingos Martins
- Venda Nova do Imigrante
- Conceição do Castelo
- Brejetuba
- Afonso Cláudio
- Laranja da terra
Região Central Serrana:
- Santa Leopoldina
- Santa Teresa
- Santa Maria de Jetibá
- Itarana
- Itaguaçu
O governador avaliou que as medidas estão sendo tomadas em um momento de forte recuperação da pandemia, com queda no número de mortes, casos e internações. Segundo Casagrande, o passaporte de vacinação serve para incentivar a imunização, o que já ocorreu nessas cidades.
"Se já alcançaram a meta e a doença está em franca queda, não precisa mais do passaporte. O documento é pra incentivar os municípios a alcançarem os percentuais. Sãos duas regiões que não precisarão mais exigir o passaporte de vacina"
A obrigatoriedade do passaporte vacinal passou a valer no dia 31 de janeiro, como objetivo de incentivar a vacinação. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostraram que a procura pela primeira dose cresceu 197% após a exigência do documento.
A partir de uma nova atualização do mapa de risco, o passaporte de vacinação seguirá sendo exigido em cidades nos riscos baixo, moderado, alto e extremo.
Passaporte vacinal não será cobrado em cidades do ES no risco muito baixo