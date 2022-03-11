Máscara deixa de ser obrigatória em locais abertos nas cidades do ES em risco baixo

Máscara de proteção contra a Covid-19 Crédito: Pixabay

Já nas regiões em risco muito baixo, além de a mascara ser liberada nos ambientes abertos, não será obrigatória nos locais fechados, apesar de ser recomendada.

A classificação de risco muito baixa, que havia sido suprimida da matriz de risco com o avanço da Ômicron , voltará a existir a partir da próxima segunda-feira (14).

Segundo Casagrande, duas regiões alcançaram os critérios de cobertura vacinal necessários: a Central Serrana e Sudoeste Serrana.



Nessas regiões também não há mais a necessidade da exigência do passaporte de vacinação contra a Covid-19.

Casagrande apontou, durante pronunciamento nas redes sociais, que a pandemia está em "franca queda" no Estado e disse que as decisões do governo são tomadas com base em critérios técnicos e evidências científicas.