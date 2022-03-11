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Pandemia

Máscara deixa de ser obrigatória em locais abertos nas cidades do ES em risco baixo

Nas regiões em risco muito baixo também não há mais a necessidade da exigência do passaporte de vacinação contra a Covid-19
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

11 mar 2022 às 15:53

Publicado em 11 de Março de 2022 às 15:53

Máscara de proteção contra a Covid-19
Máscara de proteção contra a Covid-19 Crédito: Pixabay
O governador Renato Casagrande anunciou na tarde desta sexta-feira (11) a flexibilização do uso de máscaras no Espírito Santo. Nos municípios em risco baixo para a transmissão do coronavírus, não será obrigatória a máscara em locais abertos, como praias e parques.
Já nas regiões em risco muito baixo, além de a mascara ser liberada nos ambientes abertos, não será obrigatória nos locais fechados, apesar de ser recomendada.

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A classificação de risco muito baixa, que havia sido suprimida da matriz de risco com o avanço da Ômicron, voltará a existir a partir da próxima segunda-feira (14).
Segundo Casagrande, duas regiões alcançaram os critérios de cobertura vacinal necessários: a Central Serrana e Sudoeste Serrana.
Nessas regiões também não há mais a necessidade da exigência do passaporte de vacinação contra a Covid-19. 

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Desde a última semana, cidades como Rio de Janeiro e Belo Horizonte vem anunciando a flexibilização do uso de máscaras. Na segunda-feira (7), porém, o secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, afirmou que a obrigatoriedade do uso de máscaras iria persistir por mais tempo no Estado.
Casagrande apontou, durante pronunciamento nas redes sociais, que a pandemia está em "franca queda" no Estado e disse que as decisões do governo são tomadas com base em critérios técnicos e evidências científicas.
"Estamos em fase forte de recuperação da pandemia. Tenho a alegria de dizer isso hoje. Estamos em queda de casos, óbitos e taxa de transmissão e é muito bom. Nos próximos 15 dias teremos as menores médias moveis da pandemia nesses dois anos", disse. A taxa de transmissão da doença no Estado está em 0,3.

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