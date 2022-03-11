De máscaras a passaporte da vacina, Casagrande anuncia mudanças no ES

O anúncio foi feito em pronunciamento do governador Renato Casagrande na tarde desta sexta-feira (11). As liberações ocorrem a partir de segunda-feira (14). A volta do "risco muito baixo" foi outra novidade divulgada pelo governador. As regiões que alcançarem essa classificação ,terão apenas recomendação para o uso de máscaras em locais fechados, mas o uso não será obrigatório. O passaporte da vacina contra a Covid-19 também não será exigido em cidades que fazem parte das regiões de risco muito baixo.
"Cobrar o passaporte tem objetivo de incentivar a vacinação, o que já surtiu efeito em determinadas cidades", avaliou o governador.