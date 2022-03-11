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Covid-19

De máscaras a passaporte da vacina, Casagrande anuncia mudanças no ES

O governador do Espírito Santo fez pronunciamento na tarde desta sexta-feira (11). Entre os anúncios estão a flexibilização do uso de máscaras em alguns locais e a volta da classificação de "risco muito baixo"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2022 às 15:39

Publicado em 11 de Março de 2022 às 15:39

Não será mais obrigatório usar máscaras de proteção contra a Covid em locais abertos nas cidades do Espírito Santo classificadas com "risco baixo"
O anúncio foi feito em pronunciamento do governador Renato Casagrande na tarde desta sexta-feira (11). As liberações ocorrem a partir de segunda-feira (14). A volta do "risco muito baixo" foi outra novidade divulgada pelo governador. As regiões que alcançarem essa classificação ,terão apenas recomendação para o uso de máscaras em locais fechados, mas o uso não será obrigatório. O passaporte da vacina contra a Covid-19 também não será exigido em cidades que fazem parte das regiões de risco muito baixo. 
"Cobrar o passaporte tem objetivo de incentivar a vacinação, o que já surtiu efeito em determinadas cidades", avaliou o governador.

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