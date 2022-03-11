Poucas&Boas: A cidade do ES que está há 8 meses sem mortes por Covid

Ponto Belo, no Noroeste do Estado: última morte por Covid foi há mais de oito meses Crédito: PMPB/Divulgação

Ponto Belo está com uma marca digna de celebração: há 260 dias – ou seja, mais de oito meses – não há registro de mortes por Covid-19 na cidade. Desde o início da pandemia, morreram 16 cidadãos vítimas da doença no município.

ELEIÇÃO CHEGANDO...

As agendas de Renato Casagrande (PSB) estão cada vez mais, diríamos, inusitadas. Nesta sexta-feira (11), por exemplo, o governador convidou a população para o "acendimento de luzes" da Rodovia das Paneleiras, que liga Vitória a Serra. Sim, é verdade, pode acreditar.

O convite para a cerimônia iluminada Crédito: Reprodução do Instagram

O MAIS NOVO IMORTAL

O escritor Francisco Grijó tomará posse na cadeira 4 da Academia Espírito-Santense de Letras no próximo dia 31, às 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, na Cidade Alta.

EXPANSÃO NAS MONTANHAS

A Santa Casa de Misericórdia de Vitória, que já administra o novíssimo Hospital Materno-Infantil da Serra, está animada. Venceu os concorrentes e vai gerir também o hospital de Domingos Martins (Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt).

O CAFÉ FRACO DA CESAN

Depois da falta d’água durante mais de uma semana, moradores de São Pedro, em Vitória, estão reclamando agora da qualidade da água que chega às suas torneiras. O líquido é da cor de café fraco, daqueles que não têm força nem pra sair do bule.

VITÓRIA DA IGNORÂNCIA

Boicotar a literatura, a dança, a música e o cinema russos é se aliar à ignorância na guerra contra a cultura.

TRE-ES EM BUSCA DOS JOVENS

O TRE-ES lança na próxima segunda-feira (14), às 15h, o programa #SerEleitor, uma iniciativa para aumentar o número de eleitores com 16 e 17 anos, que por lei não são obrigados a votar. Sedu, Ifes e Sindicato das Escolas Particulares participam da ação sensibilizando alunos nas escolas para que tirem o primeiro título. Reforçam o convênio os Ministérios Públicos Federal e Estadual e a OAB.

DE PIRES EM PIRES

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo agradeceu aos parlamentares pelo valor arrecadado de R$ 1,5 milhão, fruto de emendas estaduais e federais, destinadas pelo senador Marcos Do Val (Podemos), pelos deputados federais Norma Ayub (União Brasil) e Ted Conti (PSB), e dos deputados estaduais Dr. Hércules (MDB), Delegado Danilo Bahiense (PL) e Freitas (PSB). Segundo a entidade, isso garantirá a realização dos campeonatos profissionais e amadores de 2022 e 2023.

DE PIRES EM PIRES 2

Tem boato circulando de que há investidores querendo comprar times capixabas de futebol para criação de Sociedade Anônima de Futebol. Agora vai?

A CIÊNCIA RESISTE

Oito pesquisadores da Ufes estão na lista dos 2% mais influentes do mundo em 2021, segundo a Universidade Stanford (EUA). A boa notícia consta da terceira edição de um estudo com informações da base de dados Scopus até agosto de 2021, como citações, índice H de publicações e coautoria. O levantamento, publicado no Journal Plos Biology, apresenta duas planilhas, uma que contabiliza as citações no último ano e outra com as citações ao longo da carreira. Na primeira, há oito pesquisadores cujo vínculo principal é com a Ufes e, na segunda, sete.

AS DUAS LISTAS, POR ORDEM DE CITAÇÃO

AO LONGO DA CARREIRA

Winfried Zimdahl

Renato Krohling

Arnaldo Leal Jr.

André Amaral

Anselmo Frizera Neto

Wanderson Romão

Maria José Pontes



EM UM ÚNICO ANO

Winfried Zimdahl

Renato Krohling

Arnaldo Leal Jr.

André Amaral

Anselmo Frizera Neto

Wanderson Romão

Maria José Pontes

Celso Azevedo



ROTATÓRIA PERIGOSA

Moradores de Bento Ferreira têm relatado que está perigosa a rotatória entre as Ruas Chafic Murad e Amélia da Cunha Ornelas. Eles dizem que o círculo é muito pequeno e que os veículos trafegam em alta velocidade, sem respeito à sinalização.

Atualização O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, enviou à coluna informações sobre a rotatória: "Foram realizadas simulações no cruzamento da Rua Chafic Murad com a Rua Amélia da Cunha Ornelas com intuito de revisar a sinalização existente proporcionando a redução da velocidade na via, bem como a segurança no tráfego no local. Após adaptações no projeto este será encaminhado a execução".

VALE A PENA VER DE NOVO?

Circula em grupos de aplicativos fotos do pré-candidato ao Senado Magno Malta (PL) abraçado ou ao lado dos ex-presidentes Lula (PT), Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-senador vai aparecer abraçado com quem nos próximos quatro anos, hein?

ATENÇÃO, EMPREENDEDORES!

As inscrições para o programa de empreendedorismo Shell Iniciativa Jovem vão até este domingo (13). Podem participar jovens de 20 a 34 anos, com ensino médio completo e que moram nos estados do Rio de Janeiro ou Espírito Santo.

ESFRIANDO NA BAHIA

Produtos capixabas, como picolés, têm presença forte no mercado do extremo sul da Bahia. O destaque fica para uma empresa com sede no sul capixaba.

PICADA NO BOLSO

Consumidores têm ficado na bronca com um aplicativo de pagamento até então muito popular. É que agora não tem mais cashback e, pior, o app passou a cobrar taxas em transações acima de R$ 50.

O PROGRESSO DO CENTRÃO

O deputado federal Da Vitória, que foi do PDT e estava no Cidadania, filia-se nesta sexta (11) ao Progressistas. Que, parece, é progressista só no nome.

RESPEITÁVEL PÚBLICO INFANTIL

Neste sábado (12), a vacinação contra a Covid-19 para a garotada, em Cariacica, na Emef Stélida Dias, terá animação com palhaços, pula-pula, distribuição de pipoca e algodão doce. A programação vai das 8h30 às 16h.

SEM MILHÃO

O participante capixaba do BBB 22 Lucas Bissoli está ainda distante de conseguir 1 milhão de seguidores no Instagram. Atualmente, nem passou da casa dos 800 mil.

SOS HISTÓRIA

O casarão amarelo de Conceição da Barra, um símbolo que está abandonado Crédito: Divulgação

O emblemático e belo casarão amarelo de Conceição da Barra, considerado patrimônio histórico da região, datado do século XVIII, está abandonado e deteriorado. O cartão-postal do município do Norte do ES é a sede da Casa da Cultura Hermógenes Lima Fonseca, guiou ao longo dos séculos embarcações e foi entreposto de comércio dos navegantes pelo Rio Cricaré.

ALÔ, BOLSONARO!