Risco muito baixo volta a valer no ES e duas regiões já estão incluídas

Governador Renato Casagrande visitando a Rádio CBN, na Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A classificação de “risco muito baixo” para a transmissão da Covid-19, implantada pelo governo do Espírito Santo em 2021 e suspensa no mesmo ano, volta a valer a partir da próxima segunda-feira (14). Nesta data, já vai constar no mapa de risco duas regiões capixabas na cor azul: Central Serrana e Sudoeste Serrana.

Agora, além das cores amarelo (risco moderado) e verde (risco baixo), cidades do Espírito Santo poderão ser coloridas com a cor azul, de risco muito baixo. A classificação de menor grau de risco retira também qualquer limitação em eventos sociais.

As regras para que uma região entre na classificação de "risco muito baixo" são:

Vacinação completa de adultos acima de 80%



Vacinação com primeira dose em adolescentes acima de 90%



Vacinação com terceira dose em idosos acima de 90%



De acordo com Casagrande, o anúncio da volta da cor azul é feito em um momento de queda da pandemia. "Estamos em uma fase forte de recuperação da pandemia. Alegria de dizer isso hoje, que estamos em queda de óbitos, queda de casos, de internações", disse o governador, que continuou:

"Certamente na próxima semana, nos próximos 15 dias, teremos os menores índices de toda a pandemia. A taxa de transmissão hoje está em 0,3, está bem abaixo de 1. É uma taxa baixa, que mostra que alcançamos uma boa recuperação da quarta onda" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Na avaliação do governador Renato Casagrande, são os números que credenciam o Estado a retomar a classificação "muito baixo". O grau da cor azul foi criado antes da quarta onda da pandemia no Espírito Santo. "Colocamos na matriz de risco as regiões que poderiam ser classificadas com risco muito baixo se alcançassem metas de vacinação", lembrou.

Regiões que vão ficar em azul estão identificadas pelos números 5 e 6 Crédito: Reprodução | Vacina e Confia

As regiões que ficarão na cor azul estão identificadas pelos números 5 e 6 no mapa acima. Veja abaixo as cidades incluídas na classificação de risco muito baixo.

Região Sudoeste Serrana:

Marechal Floriano

Domingos Martins

Venda Nova do Imigrante

Conceição do Castelo

Brejetuba

Afonso Cláudio

Laranja da terra

Região Central Serrana:

Santa Leopoldina

Santa Teresa

Santa Maria de Jetibá

Itarana

Itaguaçu

A cor azul deve voltar no mapa de risco a ser anunciado nesta sexta-feira (11). Durante pronunciamento, Casagrande disse que os números ainda estão sendo fechados, mas garantiu que as regiões Sudoeste Serrana e Central Serrana estarão na nova classificação.

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