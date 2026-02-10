Bento Ferreira

Crea-ES faz fiscalização em obra do antigo ginásio do DED em Vitória

A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (10) e fiscais identificaram algumas irregularidades; Sesport explicou que a renovação de alvará está em fase de encaminhamento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:13

O CREA-ES esteve na obra do DED, em Bento Ferreira, e constatou irregularidades durante a vistoria técnica e fiscal Crédito: Divulgação/Crea

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizou uma vistoria técnica e fiscal no antigo Ginásio Jones dos Santos Neves (DED), em Bento Ferreira, Vitória. A fiscalização, na manhã desta terça-feira (10), identificou algumas irregularidades. A ação da autarquia foi feita a partir de denúncias da Prefeitura Municipal de Vitória e de moradores.

Segundo o Conselho, os relatos indicavam que a construção estaria avançando sobre a via pública e que não havia alvará e licença ambiental atualizados para o serviço. No local, os fiscais constataram que a obra estava em andamento, com canteiro ativo e presença de trabalhadores, apesar do embargo da prefeitura. Observaram ainda tapumes avançando sobre a via pública e fios soltos, além de um avanço significativo da construção sobre área de estacionamento.

Ao final da vistoria, o Crea-ES informou que será encaminhado ofício aos responsáveis, solicitando a apresentação dos projetos atualizados e a regularização de todas as pendências legais e técnicas.

Questionada sobre a fiscalização, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informou "que a obra do Ginásio Jones dos Santos Neves (DED) encontra-se em fase de renovação de alvará sendo encaminhada e que todos os ajustes de protocolo solicitados pela Prefeitura de Vitória, como, por exemplo, o licenciamento ambiental e a instalação de tapumes, estão sendo realizados".

