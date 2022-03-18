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Números da pandemia

Covid-19: março pode ser um dos meses com menos mortes de toda a pandemia no ES

Dados divulgados nesta sexta-feira (18) apontam que mês pode terminar com 167 óbitos pela doença, que seria o terceiro mês menos letal de toda a pandemia
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 mar 2022 às 12:25

Publicado em 18 de Março de 2022 às 12:25

Pandemia de covid-19 no Espírito Santo. Coronavírus, máscara, Vitória, Convento
Com máscaras liberadas, março pode fechar com redução de 70% de mortes por Covid-19 Crédito: Vitor Jubini
O mês de março apresenta uma diminuição das mortes por Covid-19 e pode fechar como um dos meses menos letais de toda a pandemia no Espírito Santo, decretada justamente em março de 2020, há dois anos. O que aponta essa tendência são dados apresentados nesta sexta-feira (18) pelo diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira.
Covid-19 - março pode ser um dos meses com menos mortes de toda a pandemia no ES
Até esta sexta-feira, conforme o levantamento, 99 mortes no Espírito Santo aconteceram entre infectados pelo coronavírus. Se esse número se consolidar, março vai terminar com 167 óbitos em decorrência da doença, o que significaria o terceiro mês menos letal de toda a pandemia, atrás de abril de 2020, com 116 mortes e dezembro de 2021, que teve 119 óbitos.
Mês de março pode fechar com redução de 70% de mortes por Covid-19
Mês de março pode fechar com redução de 70% de mortes por Covid-19 Crédito: Divulgação/IJSN
Esse número também significaria uma redução de 70% no indicador em relação à quantidade de pessoas que perderam a vida para a doença no último mês. O Estado registrou 566 mortes entre infectados pela Covid-19 em fevereiro. Para Pablo Lira, essa tendência deve se consolidar, a partir da média móvel de mortes dos últimos 14 dias.
"Com base na média móvel de óbitos por Covid-19, que está em 4,8 mortes nos últimos 14 dias, o Espírito Santo provavelmente fechará o mês de março com cerca de 170 óbitos, o que representará uma redução de 70% em relação ao mês anterior", pontuou.

AUMENTO DO RITMO DE TRANSMISSÃO

Os dados apresentados nesta sexta-feira (18) apontaram um leve aumento no ritmo de transmissão (Rt) da Covid-19 no Espírito Santo. Na última sexta-feria (11), o indicador estava em 0,3, o menor já registrado em toda a pandemia. Sete dias depois, essa taxa está em 0,36.
O ritmo de transmissão da Grande Vitória também apresentou aumento, passando de 0,31 para 0,54 em sete dias. O do interior, em contrapartida, caiu de 0,33 para 0,26, mas há uma tendência no vírus de atingir primeiro a Região Metropolitana para depois se alastrar pelas outras regiões do Estado.

Covid-19: Rt do Espírito Santo está em 0,36

Para Pablo Lira, porém, isso é apenas uma variação nos dados, algo que ele já havia apontado como sendo possível de acontecer devido às aglomerações registradas no período do carnaval.
"É uma leve variação, os dados mais recentes demonstram que as médias móveis de caso e óbitos mantém as tendências de redução", destacou.

NÚMEROS DE NOVOS CASOS E MORTES SEGUEM CAINDO

Como descrito pelo diretor do IJSN, as médias móveis de 14 dias de mortes e novos casos de Covid-19 no Estado realmente apresentam queda. A de novas infecções, conforme os dados divulgados nesta sexta-feira (18), está em 336, um valor quase 71% menor que o registrado no período anterior, que era de 1.155.
Já a média móvel de 14 dias de óbitos por Covid-19 chegou a 4,86 nesta sexta-feira, um número aproximadamente 60% menor que o observado no período anterior, de 12,07.
Ocupação de leitos de UTI no ES chegou ao menor patamar desde o início da pandemia
Ocupação de leitos de UTI no ES chegou ao menor patamar desde o início da pandemia Crédito: Divulgação/IJSN
Um impacto positivo dessas reduções é o índice de ocupação de UTIs para Covid-19 do Espírito Santo, que chegou ao menor percentual de toda a pandemia. Nesta sexta-feira, conforme os dados divulgados por Pablo Lira, são 86 pacientes em tratamento intensivo no Estado (7,83% de ocupação) e outros 59 em enfermarias (5,37% de ocupação).
No total, portanto, são 145 pacientes em tratamento nos hospitais do Estado, um percentual de 6,6% de utilização. Ao todo, são 2.197 leitos disponíveis, sendo 1.098 de UTI e 1.099 de enfermaria.

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