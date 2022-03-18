Covid: ES tem mais de 1 milhão de pessoas com dose de reforço em atraso

Mais de 1 milhão de capixabas estão com a dose de reforço contra a Covid-19 em atraso

Quando a opinião não tem a ver com a razão, mas com a desmobilização das pessoas pela principal medida de prevenção contra doença infectocontagiosa IMUNOPREVENÍVEL: a vacina. Não existe razão para não ???. Vacine-se com esquema completo, é o melhor para você e sua comunidade. pic.twitter.com/VwFIH0a6Cf

Ao todo, conforme Nésio Fernandes, são 1.066.583 capixabas que ainda não foram vacinados com a dose de reforço no Estado. Na publicação, o secretário afirmou que a vacina é a única forma de prevenção à doença e pediu que as pessoas procurem unidades de saúde para tomar a terceira dose do imunizante.