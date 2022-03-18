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Vacinação

Covid: ES tem mais de 1 milhão de pessoas com dose de reforço em atraso

Informação foi divulgada pelo secretário da Saúde do Estado, Nésio Fernandes, nesta sexta (18); ao todo, são 1.066.583 terceiras doses em atraso
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 mar 2022 às 08:38

Publicado em 18 de Março de 2022 às 08:38

Vacina Astrazeneca
Mais de 1 milhão de capixabas estão com a dose de reforço contra a Covid-19 em atraso Crédito: Carlos Alberto Silva
Mais de 1 milhão de pessoas estão com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em atraso no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo secretário da Saúde de Estado, Nésio Fernandes, nesta sexta-feira (18), nas redes sociais dele. 
Ao todo, conforme Nésio Fernandes, são 1.066.583 capixabas que ainda não foram vacinados com a dose de reforço no Estado. Na publicação, o secretário afirmou que a vacina é a única forma de prevenção à doença e pediu que as pessoas procurem unidades de saúde para tomar a terceira dose do imunizante.
Covid - ES tem mais de 1 milhão de pessoas com dose de reforço em atraso
"Quando a opinião não tem a ver com a razão, mas com a desmobilização das pessoas pela principal medida de prevenção contra doença infectocontagiosa imunoprevenível: a vacina. Não existe razão para não (se vacinar). Vacine-se com esquema completo, é o melhor para você e sua comunidade", argumenta o secretário.
De acordo com o Painel Vacinação, da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa), 7.528.131 doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no Estado. Destas, 3.249.378 foram destinadas à primeira dose e 2.864.105 para a terceira dose. Além disso, 108.212 doses únicas foram administradas e outras 1.306.436 doses de reforço foram aplicadas.

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