Covid-19: ES deve anunciar 4ª dose da vacina para idosos

Para mais um reforço da imunização contra a Covid-19 , o governo do Espírito Santo deve anunciar, nos próximos dias, o início da aplicação da quarta dose da vacina em idosos. A possibilidade foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória , nesta quinta-feira (17).

Your browser does not support the audio element. Entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes

Durante a entrevista, ao falar sobre vacinação contra a Covid-19 no Estado, o secretário ressaltou o descarte de doses que acontece quando as pessoas aptas a se vacinarem não comparecem aos locais de imunização. “Cotidianamente, estamos perdendo doses em diversos pontos de vacinação porque temos frascos de 10 doses que só se aplicam quatro. Se todo o frasco não é utilizado em oito horas, perdemos as doses remanescentes e consideramos uma perda técnica. Mas é também uma perda da família capixaba”, destacou.

A jornalista Fernanda Queiroz perguntou ao secretário se não seria o momento de aproveitar a vacina para a aplicação da quarta dose em idosos. Ele afirmou que esse assunto está sendo discutido. “Temos já alguns entendimentos técnicos dentro do governo do Estado. Estamos em diálogo com o Ministério da Saúde e, na próxima semana, devemos ter posições bem definidas sobre o tema”, contou.

Nésio Fernandes considera que seria melhor se a aplicação da quarta dose fosse em conjunto em todo o país, sob a coordenação do Ministério da Saúde.

"Devemos ter, ao longo dos próximos dias, alguns anúncios. É importante que as decisões tenham base cientifica, sejam muito bem subsidiadas com devida motivação. Que não sejam decisões frágeis, somente tomadas no âmbito da expectativa e ansiedade de grandes grupos, mas que possamos continuar administrando o tema de maneira técnica e responsável" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde