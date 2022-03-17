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Reforço da imunização

Covid-19: ES deve anunciar 4ª dose da vacina para idosos

Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta (17), secretário da Saúde, Nésio Fernandes, disse que assunto está em avaliação no Estado e deve ser anunciado nos próximos dias
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

17 mar 2022 às 16:50

Publicado em 17 de Março de 2022 às 16:50

Para mais um reforço da imunização contra a Covid-19, o governo do Espírito Santo deve anunciar, nos próximos dias, o início da aplicação da quarta dose da vacina em idosos. A possibilidade foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, nesta quinta-feira (17).
Entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes 
Durante a entrevista, ao falar sobre vacinação contra a Covid-19 no Estado, o secretário ressaltou o descarte de doses que acontece quando as pessoas aptas a se vacinarem não comparecem aos locais de imunização. “Cotidianamente, estamos perdendo doses em diversos pontos de vacinação porque temos frascos de 10 doses que só se aplicam quatro. Se todo o frasco não é utilizado em oito horas, perdemos as doses remanescentes e consideramos uma perda técnica. Mas é também uma perda da família capixaba”, destacou.
A jornalista Fernanda Queiroz perguntou ao secretário se não seria o momento de aproveitar a vacina para a aplicação da quarta dose em idosos. Ele afirmou que esse assunto está sendo discutido. “Temos já alguns entendimentos técnicos dentro do governo do Estado. Estamos em diálogo com o Ministério da Saúde e, na próxima semana, devemos ter posições bem definidas sobre o tema”, contou.

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Nésio Fernandes considera que seria melhor se a aplicação da quarta dose fosse em conjunto em todo o país, sob a coordenação do Ministério da Saúde. 
"Devemos ter, ao longo dos próximos dias, alguns anúncios. É importante que as decisões tenham base cientifica, sejam muito bem subsidiadas com devida motivação. Que não sejam decisões frágeis, somente tomadas no âmbito da expectativa e ansiedade de grandes grupos, mas que possamos continuar administrando o tema de maneira técnica e responsável"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Segundo o secretário, os capixabas podem ficar seguros que a quarta dose será recomendada no momento certo. “Quando recomendarmos é porque de fato ela está segura e alcançará rapidamente a nossa população idosa, que é, de todo o Brasil, a com a melhor adesão à vacina”, garante.

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