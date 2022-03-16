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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.270 mortes e 1.033.352 casos confirmados

Estado contabilizou 9 óbitos e 280 infectados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (16) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2022 às 18:16

Publicado em 16 de Março de 2022 às 18:16

Espírito Santo chegou ao total de 14.270 mortes e 1.033.352 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados 9 óbitos e 280 contaminados, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (16) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.629
  2. Vila Velha: 114.566
  3. Vitória: 106.445
  4. Cariacica: 80.861
  5. Linhares: 50.214
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.034
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.575
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.312
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.009
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.700
Até esta quarta-feira, mais de 3,45 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 977.347, com 2.556 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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