Escolas, terminais, restaurantes: veja as regras para uso de máscara no ES

Moradores do ES começam a circular sem uso de máscara após dois anos de pandemia da Covid Crédito: Ricardo Medeiros

As novas regras para o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 no Espírito Santo começaram a valer nesta segunda-feira (14). A flexibilização varia de acordo com o grau de risco para transmissão do coronavírus de cada município. Nas cidades em risco baixo (verde), a máscara já não será obrigatória em locais abertos, como praias, parques e ruas.

A Gazeta procurou a Contudo, alguns locais causaram dúvidas por conta de suas especificidades, como é o caso dos terminais de ônibus, escolas e restaurantes. A reportagem deprocurou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , que esclareceu que uma normatização ainda será publicada nesta semana trazendo mais detalhes. Contudo, o secretário Nésio Fernandes já elucidou alguns pontos.

"Estamos chegando em um momento em que as medidas passam a ser menos específicas, em que não normatizaremos todos os detalhes da vida de tudo mundo. Mas alguns ambientes ainda pedem essa definição", afirmou.

Ele citou o exemplo dos terminais do Transcol: "Será preciso usar máscara porque são locais de intenso fluxo de pessoas, de aglomerações, e as pessoas estão ali para esperar o ônibus, em que também precisarão usar máscara. Então, não faria sentido não exigir máscara nos terminais e exigir nos ônibus. Será preciso permanecer com o equipamento".

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Nas escolas, o uso das máscaras de proteção continuará a ser necessário nas salas de aulas. Mas, no pátio, por exemplo, não será obrigatória. O secretário explica que isso se deve ao fato de o ambiente escolar permitir maior controle de sintomáticos. São espaços onde as mesmas pessoas convivem regularmente, o que não acontece, por exemplo, em um terminal de ônibus.

Nos restaurantes, até então, a máscara continuará sendo exigida, devendo ser retirada somente no momento em que o consumidor fizer a refeição. Questionado sobre a regra para estabelecimentos com mesas externas, o secretário reforçou que a normativa ainda será publicada.

Neste novo momento, quase todas as medidas de proteção coletiva contra a Covid-19 foram suprimidas. Segundo Casagrande, a pandemia está em "franca queda" no Estado. Ele disse ainda que as decisões do governo são tomadas com base em critérios técnicos e evidências científicas.

"Estamos em fase forte de recuperação da pandemia. Tenho a alegria de dizer isso hoje. Estamos em queda de casos, óbitos e taxa de transmissão. Nos próximos 15 dias, teremos as menores médias móveis da pandemia nesses dois anos", disse em pronunciamento realizado na sexta (11). A taxa de transmissão da doença no Estado está em 0,3.

As regras são diferentes dependendo da classificação de risco de cada município. Segundo o mapa de risco divulgado na última sexta (11), todas as cidades do Estado estão em risco baixo ou muito baixo e, com isso, vão se beneficiar da flexibilização. A exceção é Cachoeiro de Itapemirim, que permanece no risco moderado.



Novo mapa de risco traz duas regiões em risco muito baixo no ES Crédito: Governo do ES

Veja abaixo as novas regras para as cidades do Espírito Santo, que começaram a valer nesta segunda-feira (14):



USO DE MÁSCARA

Risco moderado (amarelo): mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados;

mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados; Risco baixo (verde): uso de máscara não é mais obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados;

uso de máscara não é mais obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados; Risco muito baixo (azul): não é mais obrigatório o uso de máscara, nem em locais abertos, nem fechados. Nestes últimos, o uso do equipamento passa a ser apenas uma recomendação.



Em qualquer nível de risco, a máscara é obrigatória para pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e para os profissionais da saúde.



PASSAPORTE DA VACINA

Risco moderado e baixo: o passaporte de vacinação é exigido para a realização de eventos sociais, empresariais e acadêmicos. Também precisa ser apresentado em bares e restaurantes;

Risco muito baixo: a exigência do passaporte da vacina não é mais obrigatória.



ENTENDA O RISCO MUITO BAIXO

80% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos;

90% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos;

90% de vacinação de idosos com a dose de reforço;

Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre.

Uma vez que uma microrregião entra na classificação de risco muito baixo, representada pela cor azul no Mapa de Risco, ela não sairá mais, a não ser que haja nova crise sanitária.