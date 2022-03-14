Moradores do ES começam a circular sem máscara após 2 anos de pandemia da Covid

Moradores do ES começam a circular sem uso de máscara após 2 anos de pandemia de Covid Crédito: Ricardo Medeiros

em locais abertos nos municípios classificados em risco baixo ou muito baixo de contaminação pela Covid-19. Em Vitória, diversos moradores já iniciaram o dia respirando sem o equipamento de proteção — que ainda é obrigatório em alguns locais. Dois anos após o início da pandemia, o Espírito Santo começa a flexibilizar, nesta segunda-feira (14), o uso de máscara de proteção contra o coronavírus . O acessório deixa de ser obrigatórionos municípios classificados em risco baixo ou muito baixo de contaminação pela Covid-19. Em Vitória, diversos moradores já iniciaram o dia respirando sem o equipamento de proteção — que ainda é obrigatório em alguns locais.

A flexibilização varia de acordo com o grau de risco para transmissão do coronavírus de cada município. Nas cidades em risco baixo (verde no mapa), a máscara já não será obrigatória em praias, parques e ruas.

Sebastião Luiz de Barcelos Crédito: Ricardo Medeiros

Morador de Vitória, Sebastião Luiz de Barcelos aproveitou alguns minutos da manhã desta segunda (11) para praticar exercícios, e destacou que apesar da flexibilização, ainda pretende tomar alguns cuidados. Mesmo não sendo obrigatório, nos locais ao ar livre em que notar maior concentração de pessoas, ele continuará usando a máscara.

Novo mapa de risco traz duas regiões em risco muito baixo no ES Crédito: Governo do ES

Neste novo momento, quase todas as medidas de proteção coletiva contra a Covid-19 foram suprimidas. Segundo Casagrande, a pandemia está em "franca queda" no Estado. Ele disse ainda que as decisões do governo são tomadas com base em critérios técnicos e evidências científicas.

"Estamos em fase forte de recuperação da pandemia. Tenho a alegria de dizer isso hoje. Estamos em queda de casos, óbitos e taxa de transmissão. Nos próximos 15 dias, teremos as menores médias móveis da pandemia nesses dois anos", disse em pronunciamento realizado na sexta (11). A taxa de transmissão da doença no Estado está em 0,3.

As regras são diferentes dependendo da classificação de risco de cada município. Segundo o mapa de risco divulgado nesta sexta (11), todas as cidades do Estado estão em risco baixo ou muito baixo e, com isso, vão se beneficiar da flexibilização. A exceção é Cachoeiro de Itapemirim, que permanece no risco moderado.



Moradores do ES começam a circular sem uso de máscara após 2 anos de pandemia de Covid

Veja abaixo as novas regras para as cidades do Espírito Santo, que passam a valer a partir desta segunda-feira (14):



USO DE MÁSCARA

Risco moderado (amarelo): mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados;

mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados; Risco baixo (verde): uso de máscara não é mais obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados;

uso de máscara não é mais obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados; Risco muito baixo (azul): não é mais obrigatório o uso de máscara, nem em locais abertos, nem fechados. Neste último, o uso do equipamento passa a ser apenas uma recomendação.

