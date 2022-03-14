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Moradores do ES começam a circular sem máscara após 2 anos de pandemia da Covid

A flexibilização varia de acordo com o grau de risco para transmissão do coronavírus de cada município. Nas cidades em risco baixo (verde), a máscara já não é obrigatória em locais abertos como praias, parques e ruas
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 mar 2022 às 10:27

Publicado em 14 de Março de 2022 às 10:27

Moradores do ES começam a circular sem uso de máscara após 2 anos de pandemia de Covid
Moradores do ES começam a circular sem uso de máscara após 2 anos de pandemia de Covid Crédito: Ricardo Medeiros
Dois anos após o início da pandemia, o Espírito Santo começa a flexibilizar, nesta segunda-feira (14), o uso de máscara de proteção contra o coronavírus. O acessório deixa de ser obrigatório em locais abertos nos municípios classificados em risco baixo ou muito baixo de contaminação pela Covid-19. Em Vitória, diversos moradores já iniciaram o dia respirando sem o equipamento de proteção — que ainda é obrigatório em alguns locais.
A flexibilização varia de acordo com o grau de risco para transmissão do coronavírus de cada município. Nas cidades em risco baixo (verde no mapa), a máscara já não será obrigatória em praias, parques e ruas. 
Moradores do ES começam a circular sem uso de máscara após 2 anos de pandemia de Covid
Sebastião Luiz de Barcelos Crédito: Ricardo Medeiros
Morador de Vitória, Sebastião Luiz de Barcelos aproveitou alguns minutos da manhã desta segunda (11) para praticar exercícios, e destacou que apesar da flexibilização, ainda pretende tomar alguns cuidados. Mesmo não sendo obrigatório, nos locais ao ar livre em que notar maior concentração de pessoas, ele continuará usando a máscara. 
Nas regiões em risco muito baixo (em azul no mapa), além de a máscara ser liberada nos ambientes abertos, ela deixa de ser obrigatória nos locais fechados também, apesar de ainda ser recomendada. A mudança nas regras foi anunciada na sexta-feira (11) pelo governador Renato Casagrande.
Novo mapa de risco traz duas regiões em risco muito baixo no ES
Novo mapa de risco traz duas regiões em risco muito baixo no ES Crédito: Governo do ES
Neste novo momento, quase todas as medidas de proteção coletiva contra a Covid-19 foram suprimidas. Segundo Casagrande, a pandemia está em "franca queda" no Estado. Ele disse ainda que as decisões do governo são tomadas com base em critérios técnicos e evidências científicas.

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"Estamos em fase forte de recuperação da pandemia. Tenho a alegria de dizer isso hoje. Estamos em queda de casos, óbitos e taxa de transmissão. Nos próximos 15 dias, teremos as menores médias móveis da pandemia nesses dois anos", disse em pronunciamento realizado na sexta (11). A taxa de transmissão da doença no Estado está em 0,3.
As regras são diferentes dependendo da classificação de risco de cada município. Segundo o mapa de risco divulgado nesta sexta (11), todas as cidades do Estado estão em risco baixo ou muito baixo e, com isso, vão se beneficiar da flexibilização. A exceção é Cachoeiro de Itapemirim, que permanece no risco moderado.

Moradores do ES começam a circular sem uso de máscara após 2 anos de pandemia de Covid

Veja abaixo as novas regras para as cidades do Espírito Santo, que passam a valer a partir desta segunda-feira (14):

USO DE MÁSCARA

  • Risco moderado (amarelo): mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados;
  • Risco baixo (verde): uso de máscara não é mais obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados;
  • Risco muito baixo (azul): não é mais obrigatório o uso de máscara, nem em locais abertos, nem fechados. Neste último, o uso do equipamento passa a ser apenas uma recomendação.
Em qualquer nível de risco, a máscara é obrigatória para pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e para os profissionais da saúde.

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