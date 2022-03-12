Cachoeiro de Itapemirim, a única cidade do ES com máscara obrigatória

Vista de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo Crédito: PMCI/ Divulgação

Uma vez migrada para a cor azul, as regiões não mudam mais de classificação no mapa de risco, já que alcançaram o feito por terem batido as metas de vacinação contra a Covid-19. No entanto, as cidades que neste mapa estão na cor verde podem ter novas classificações nos próximos mapas, divulgados semanalmente pelo Governo do Estado. Se alguma delas for para o risco moderado (cor amarela), volta a ser obrigatório o uso de máscara em locais abertos. E a regra também vale para Cachoeiro. Se a cidade melhorar os índices e atingir o risco mais baixo, usufruirá das flexibilizações quanto ao uso de máscaras.

CACHOEIRENSES SEGUEM COM OBRIGATORIEDADE DA MÁSCARA

Segundo o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, um dos fatores que explicam o motivo do município ainda fazer parte dessa classificação de risco moderado é o número de casos ativos da doença. “O primeiro fator é o número de pessoas que testaram positivo na cidade, mas ainda têm que aguardar os 10 dias para serem consideradas curadas. E, por isso, fomos os últimos a 'dar alta'", explicou.

A expectativa do secretário é de que Cachoeiro não só melhore a classificação na próxima semana , migrando para risco baixo (cor verde), como já atinja a classificação azul. "Até quinta-feira que vem (17), a região pode atingir o índice e ficar toda azul, em risco muito baixo", finalizou.

O QUE DIZ A POPULAÇÃO

A reportagem da TV Gazeta Sul deu um giro pela cidade, ouvindo a população sobre o assunto. Ao repórter Gustavo Ribeiro, o técnico de telecomunicações Jacson Oliveira disse acreditar que muitas pessoas vão continuar seguindo a medida que impõe uso de máscaras, mas que outras devem ignorar. “Tem gente que vai fazer tudo certinho, mas tem outros que vão querer extrapolar”, contou.

Para o ajudante de serviços gerais Josenildo Alves, manter a cidade nesta classificação — risco moderado — é válido porque, na avaliação dele, "muita gente ignorou os protocolos por bastante tempo". “Tem que melhorar, tem que permanecer a máscara para evitar o vírus”, comentou.

Já a confeiteira Dayselane Oliveira reforçou a importância do uso de máscara. “Não acabou a pandemia ainda, o certo é continuar usando a máscara, principalmente em lugares fechados com muita gente”, finalizou.

O CORONAVÍRUS EM CACHOEIRO

De acordo com os números divulgados no Painel Covid-19 , Cachoeiro está há um dia sem registrar mortes em decorrência da doença . Entretanto, desde o início da pandemia, 708 pessoas já perderam a vida na cidade. A cidade teve 48.805 confirmados e o número de curados é 46.140.

Sobre os dados da vacinação do município, o Painel de Vacinação divulgou 178.718 receberam a primeira dose (90% do público-alvo), 167.146 tomaram a segunda dose e 71.792 já estão imunizadas com a dose de reforço.