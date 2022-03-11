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98º mapa de risco

ES tem 12 cidades no risco muito baixo de transmissão da Covid-19

Nova classificação traz duas regiões na cor azul no mapa de risco, que começa a valer na próxima segunda-feira (14) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, 20 de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2022 às 18:19

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:19

Novo mapa de risco traz duas regiões em risco muito baixo no ES
Novo mapa de risco traz duas regiões em risco muito baixo no ES Crédito: Governo do ES
Apenas uma cidade do Espírito Santo está classificada em risco moderado de transmissão do coronavírus. A novidade é que 12 municípios estão no risco muito baixo de transmissão da Covid-19, classificação que voltou a ser usada no Espírito Santo. Todas as cidades da Grande Vitória estão em risco baixo, na cor verde. O 98º mapa de risco foi divulgado no fim da tarde desta sexta-feira (11) pelo governo do Estado, e ficará em vigor da próxima segunda-feira (14) e até o domingo seguinte, dia 20 de março.
O mapa de risco anterior trazia 10 municípios na classificação intermediária, de risco moderado para a transmissão do coronavírus (cor amarela). 

O QUE MUDOU:

  • Migraram do risco baixo para o moderado: Não há novas cidades em risco moderado. Cachoeiro de Itapemirim, a única na cor amarela, continua em risco moderado.
  • Recuaram do risco moderado para o baixo: Anchieta, Barra de São Francisco, Cariacica, Ecoporanga, Guarapari, Laranja da Terra, Mimoso do Sul, Piúma e Vila Velha.
  • Foram para o risco muito baixo: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.
Novo mapa de risco traz duas regiões em risco muito baixo no ES
Novo mapa de risco traz duas regiões em risco muito baixo no ES Crédito: Governo do ES

CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

  • Risco moderado: Cachoeiro de Itapemirim.

  • Risco baixo:  Alfredo Chaves, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
  • Risco muito baixo: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Vale lembrar que, em outubro do ano passado, o Governo do Estado chegou a criar o "risco muito baixo" – que poderia ser alcançado pelas microrregiões diante do cumprimento de três indicadores de vacinação. No entanto, devido à quarta onda da pandemia, esse nível foi temporariamente suspenso. Na sexta-feira, 11 de março, a classificação voltou a ser utilizada.
ES tem 12 cidades no risco muito baixo de transmissão da Covid-19

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