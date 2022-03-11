Máscara não será obrigatória em cidades do ES no risco muito baixo

O uso de máscaras de proteção facial deixará de ser obrigatório em locais abertos e fechados nas cidades das regiões do Espírito Santo incluídas na classificação de risco muito baixo de transmissão da Covid-19. A flexibilização total começa a partir da próxima segunda-feira (14), quando também não será mais exigido o passaporte vacinal nesses municípios. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande, durante pronunciamento na tarde desta sexta-feira (11).
Apesar da liberação, o Estado segue recomendando o uso de máscaras nessas regiões. Nas microrregiões classificadas em risco muito baixo, o uso da máscara é apenas recomendado, sendo obrigatório apenas para pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e para os profissionais da saúde.
A nova determinação será válida a partir da próxima segunda-feira nas regiões Sudoeste Serrana e Central Serrana, descritas na Matriz de Risco ao enfrentamento à Covid-19. "O que muda substancialmente: eventos sociais e atividades econômicas passam a não ter limitação de público, a não ser aquela determinada pelos bombeiros", disse Casagrande.
"Isso será possível graças à redução no número de casos, óbitos e taxa de transmissão do coronavírus. Isso também nos permitirá voltar na matriz com o muito baixo, que foi implementado e válido antes da chegada da quarta onda, em novembro e dezembro. Ou seja, além dos três riscos já existentes, baixo, moderado e alto, há novamente o muito baixo"
ENTENDA O RISCO MUITO BAIXO
A classificação é aplicada nas microrregiões administrativas do Espírito Santo. São dez no total. Para que seja alcançada, é preciso que todas as cidades de uma determinada microrregião atendam aos seguintes critérios:
- 80% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos;
- 90% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos;
- 90% de vacinação de idosos com a dose de reforço;
- Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre.
Uma vez que uma microrregião entra na classificação de risco muito baixo, representada pela cor azul no Mapa de Risco, ela não sairá mais, a não ser que haja nova crise sanitária.
MUNICÍPIOS EM RISCO BAIXO
O governador Renato Casagrande também anunciou na tarde desta sexta-feira (11) a flexibilização do uso de máscaras nos municípios em risco baixo para a transmissão do coronavírus, onde não será obrigatória a máscara em locais abertos, como praias e parques.