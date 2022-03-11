Máscara não será obrigatória em cidades do ES no risco muito baixo

"Isso será possível graças à redução no número de casos, óbitos e taxa de transmissão do coronavírus. Isso também nos permitirá voltar na matriz com o muito baixo, que foi implementado e válido antes da chegada da quarta onda, em novembro e dezembro. Ou seja, além dos três riscos já existentes, baixo, moderado e alto, há novamente o muito baixo"