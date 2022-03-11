Máscara em locais abertos não é mais item obrigatório na maior parte do ES Crédito: Teddy Rawpixel/Rawpixel/Montagem Editoria visual

governador Renato Casagrande anunciou na tarde desta sexta-feira (11) flexibilização do uso de máscaras em praticamente todo o Espírito Santo . Nos municípios em risco baixo para a transmissão do coronavírus , não será obrigatória a máscara em locais abertos, como praias, parques e ruas.

Já nas regiões em risco muito baixo, além de a máscara ser liberada nos ambientes abertos, não será obrigatória nos locais fechados, apesar de ser recomendada.

Neste novo momento, quase todas as medidas de proteção coletiva contra a Covid-19 foram suprimidas. Segundo Casagrande, a pandemia está em "franca queda" no Estado. Ele disse ainda que as decisões do governo são tomadas com base em critérios técnicos e evidências científicas.

Your browser does not support the audio element. Entenda as novas regras sobre uso de máscara e passaporte da vacina no ES

"Estamos em fase forte de recuperação da pandemia. Tenho a alegria de dizer isso hoje. Estamos em queda de casos, óbitos e taxa de transmissão. Nos próximos 15 dias, teremos as menores médias móveis da pandemia nesses dois anos", disse. A taxa de transmissão da doença no Estado está em 0,3.

As regras são diferentes dependendo da classificação de risco de cada município. Segundo o mapa de risco divulgado nesta sexta (11), todas as cidades do Estado estão em risco baixo ou muito baixo e, com isso, vão se beneficiar da flexibilização. A exceção é Cachoeiro de Itapemirim, que permanece no risco moderado.



Novo mapa de risco traz duas regiões em risco muito baixo no ES Crédito: Governo do ES

Veja abaixo as novas regras para as cidades do Espírito Santo, que passam a valer a partir de segunda-feira (14):



USO DE MÁSCARA

Risco moderado (amarelo): mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados;

mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados; Risco baixo (verde): uso de máscara não é mais obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados;

uso de máscara não é mais obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados; Risco muito baixo (azul): não é mais obrigatório o uso de máscara, nem em locais abertos, nem fechados. Neste último, o uso do equipamento passa a ser apenas uma recomendação.



Em qualquer nível de risco, a máscara é obrigatória para pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e para os profissionais da saúde.



PASSAPORTE DA VACINA

Risco moderado e baixo: o passaporte de vacinação é exigido para a realização de eventos sociais, empresariais e acadêmicos. Também precisa ser apresentado em bares e restaurantes;

Risco muito baixo: a exigência do passaporte da vacina não é mais obrigatória.



ENTENDA O RISCO MUITO BAIXO

A classificação de risco muito baixa, que havia sido suprimida da matriz de risco com o avanço da Ômicron, voltará a existir a partir da próxima segunda-feira (14).

80% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos;

90% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos;

90% de vacinação de idosos com a dose de reforço;

Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre.

Uma vez que uma microrregião entra na classificação de risco muito baixo, representada pela cor azul no Mapa de Risco, ela não sairá mais, a não ser que haja nova crise sanitária.