ES quer fazer até 100 mil cirurgias eletivas pelo SUS ainda em 2022

Segundo o secretário Nésio Fernades, o objetivo é realizar, no período de nove meses, a quantidade de cirurgias que geralmente são feitas ao longo de um ano no Estado. "Nós também, durante o enfrentamento da pandemia, tivemos momentos importantes de redução da oferta de cirurgias eletivas. Realizamos, por ano, entre 90 mil e 100 mil cirurgias no SUS. A nossa retomada a partir de 1º de abril pretende realizar 100 mil cirurgias eletivas ordinárias, um reconhecimento da nossa nova possibilidade, por meio de uma rede de serviços que foi fortalecida e ampliada", disse.