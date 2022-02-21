ES decide retomar cirurgias eletivas após queda dos casos de Covid-19

De acordo com o secretário, entre os dias 6 e 20 de fevereiro, o Estado registrou uma queda na taxa de ocupação dos leitos, de 80% para 70%, referente aos casos confirmados em UTIs e enfermarias públicas do Estado. O recuo foi de 472 para 324 pacientes internados e confirmados pela Covid-19, o que totaliza a diminuição de 32% das internações da rede SUS. Ainda sobre as internações, o secretário afirmou não ter sido necessária a ampliação dos leitos mapeados previstos para serem expandidos no enfrentamento à última expansão da Covid-19 no ES.