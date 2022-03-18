Covid-19: ES começa a vacinar idosos com 4ª dose na segunda-feira (21)

Segunda-feira, 21 março, daremos início a vacinação da 4ª dose contra a COVID19 nos idosos no Espírito Santo. Por meio do ICEPi, junto com o Ministério da Saúde e o HUCAM será realizado um estudo de efetividade e imunogenicidade da medida. Vamos proteger nossos idosos capixabas.

"Quando recomendamos a quarta dose é porque, de fato, ela está segura e alcançará rapidamente a nossa população idosa"

Apesar do anúncio feito no final desta tarde, o governador não esclareceu se a quarta dose será para todas as pessoas a partir de 60 anos ou o intervalo necessário entre ela e a terceira dose. Questionada, a Sesa informou que "os detalhes sobre a aplicação serão informados na segunda-feira (21)".