Covid-19: ES começa a vacinar idosos com 4ª dose na segunda-feira (21)

A partir da próxima segunda-feira, dia 21 de março, o Espírito Santo vai começar a vacinar os idosos com a quarta dose da vacina contra a Covid-19. O início da segunda aplicação de reforço foi anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB) nesta sexta-feira (18), por meio das redes sociais.
De acordo com o governador, a medida será acompanhada pelo Ministério da Saúde, que fará um estudo sobre a efetividade e a resposta imunológica da medida, junto do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi) e do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam).
Na última coletiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o secretário Nésio Fernandes havia adiantado que o assunto estava sendo debatido internamente e que a decisão deveria ser divulgada em breve. Em entrevista à CBN Vitória, ele também reforçou que a nova dose de reforço é segura.
"Quando recomendamos a quarta dose é porque, de fato, ela está segura e alcançará rapidamente a nossa população idosa"
Apesar do anúncio feito no final desta tarde, o governador não esclareceu se a quarta dose será para todas as pessoas a partir de 60 anos ou o intervalo necessário entre ela e a terceira dose. Questionada, a Sesa informou que "os detalhes sobre a aplicação serão informados na segunda-feira (21)".
Atualmente, o Estado já possui todos os idosos vacinados com as duas primeiras doses ou a dose única da Janssen, conforme dados divulgados no site Vacina e Confia, do governo do Estado. Desse total de aproximadamente 600 mil pessoas, 517 mil receberam a primeira dose de reforço – o equivalente a 87%.
ES começa a vacinar idosos com quarta dose na segunda-feira