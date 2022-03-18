Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória

Your browser does not support the audio element. Covid: veja como garantir a 2ª dose da vacina em crianças na Grande Vitória

Os pais e responsáveis por crianças com idade entre 5 e 11 anos devem ficar atentos: a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 já está sendo oferecida pelas prefeituras da Grande Vitória

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , aproximadamente 40 mil crianças estão com a vacinação atrasada no Espírito Santo . Isso significa que quase 25% – do total de 162 mil que iniciaram a imunização – não voltaram para tomar a segunda dose na data prevista, o que garantiria a efetiva proteção contra o coronavírus.

Diante disso, a reportagem de A Gazeta solicitou informações às prefeituras sobre como ocorre a vacinação em seus municípios: se é preciso fazer agendamento ou se a aplicação é por livre demanda; se o serviço está ocorrendo em unidades de saúde, com horário determinado, entre outros detalhes. Veja as respostas abaixo.

CARIACICA

A vacinação de crianças está sendo realizada por meio de agendamento. Neste fim de semana, haverá ações com e sem agendamento. Ocorrerão sábado (19) e domingo (20) em quatro locais, sem agendamento, com oferta de primeira e segunda doses e dose de reforço.

Porém, caso o morador de Cariacica queira agendar horário e local, poderá realizar agendamento em vacinaeconfia.es.gov.br

Sábado (19)

8h30 às 16h: Unidade de Saúde de Nova Rosa da Penha para pessoas com 5 anos ou mais e Colégio Lusíadas para pessoas com 6 anos ou mais.

10h às 18h: Shopping Moxuara para pessoas com 6 anos ou mais.

Sábado (19) e domingo (20)

8h30 às 16h: UBS de Flexal para pessoas com 6 anos ou mais.

Além da vacinação no fim de semana, a Secretaria de Saúde (Semus) está com agendamento aberto e vagas disponíveis para todos os dias da semana. As vacinas ofertadas são para pessoas com 5 anos ou mais de todas as fases da campanha (primeira e segunda doses e dose de reforço). Agendamento pelo site vacinaeconfia.es.gov.br

SERRA

A Secretaria de Saúde da Serra informa que, neste momento, a vacinação contra a Covid-19 no público infantil (entre 5 e 11 anos) acontece tanto mediante agendamento on-line (aberto todas as segundas e quartas, às 18 horas, pelo gti.serra.es.gov.br/saude ), quanto sem agendamento.

No L2 do shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, o serviço acontece sem agendamento de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e no sábado, da 10 às 17 horas. Já nas Unidades de Saúde, a vacinação é agendada e, o acolhimento sem agendamento ocorre de acordo com a capacidade de cada equipe e disponibilidade do imunizante.

É importante ressaltar que, para essa faixa etária receber o imunizante (D1 ou D2), é necessária a apresentação do cartão de vacina, do documento pessoal (certidão de nascimento ou identidade), CPF ou cartão do SUS. Ainda sobre a D2, foi iniciada no dia 23 de fevereiro a vacinação para as crianças que receberam a D1 da CoronaVac e que tenham a partir de 28 dias de intervalo.

No caso da Pfizer Pediátrica, a aplicação da segunda dose, no município, começou a ser administrada na última quarta (16) para quem recebeu a primeira dose (D1) do imunizante a partir de 56 dias de intervalo.

VILA VELHA

A prefeitura informa que está ofertando as vacinas por livre demanda, ou seja, sem agendamento. A vacinação acontece no ginásio Tartarugão, para todos os públicos, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 15h. Há, ainda, vacinações noturnas e nas escolas para alcançar as populações adulta e infantil.

VITÓRIA