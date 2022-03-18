Covid: veja como garantir a 2ª dose da vacina em crianças na Grande Vitória
Os pais e responsáveis por crianças com idade entre 5 e 11 anos devem ficar atentos: a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 já está sendo oferecida pelas prefeituras da Grande Vitória.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), aproximadamente 40 mil crianças estão com a vacinação atrasada no Espírito Santo. Isso significa que quase 25% – do total de 162 mil que iniciaram a imunização – não voltaram para tomar a segunda dose na data prevista, o que garantiria a efetiva proteção contra o coronavírus.
À frente da Sesa, o secretário Nésio Fernandes revelou o dado em uma coletiva realizada nesta quarta-feira (16), durante a qual admitiu que vacinar o público pediátrico, entre 5 e 11 anos de idade, tem sido a grande dificuldade enfrentada atualmente pelo Estado.
Diante disso, a reportagem de A Gazeta solicitou informações às prefeituras sobre como ocorre a vacinação em seus municípios: se é preciso fazer agendamento ou se a aplicação é por livre demanda; se o serviço está ocorrendo em unidades de saúde, com horário determinado, entre outros detalhes. Veja as respostas abaixo.
CARIACICA
A vacinação de crianças está sendo realizada por meio de agendamento. Neste fim de semana, haverá ações com e sem agendamento. Ocorrerão sábado (19) e domingo (20) em quatro locais, sem agendamento, com oferta de primeira e segunda doses e dose de reforço.
Porém, caso o morador de Cariacica queira agendar horário e local, poderá realizar agendamento em vacinaeconfia.es.gov.br.
Sábado (19)
- 8h30 às 16h: Unidade de Saúde de Nova Rosa da Penha para pessoas com 5 anos ou mais e Colégio Lusíadas para pessoas com 6 anos ou mais.
- 10h às 18h: Shopping Moxuara para pessoas com 6 anos ou mais.
Sábado (19) e domingo (20)
- 8h30 às 16h: UBS de Flexal para pessoas com 6 anos ou mais.
Além da vacinação no fim de semana, a Secretaria de Saúde (Semus) está com agendamento aberto e vagas disponíveis para todos os dias da semana. As vacinas ofertadas são para pessoas com 5 anos ou mais de todas as fases da campanha (primeira e segunda doses e dose de reforço). Agendamento pelo site vacinaeconfia.es.gov.br.
SERRA
A Secretaria de Saúde da Serra informa que, neste momento, a vacinação contra a Covid-19 no público infantil (entre 5 e 11 anos) acontece tanto mediante agendamento on-line (aberto todas as segundas e quartas, às 18 horas, pelo gti.serra.es.gov.br/saude), quanto sem agendamento.
No L2 do shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, o serviço acontece sem agendamento de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e no sábado, da 10 às 17 horas. Já nas Unidades de Saúde, a vacinação é agendada e, o acolhimento sem agendamento ocorre de acordo com a capacidade de cada equipe e disponibilidade do imunizante.
É importante ressaltar que, para essa faixa etária receber o imunizante (D1 ou D2), é necessária a apresentação do cartão de vacina, do documento pessoal (certidão de nascimento ou identidade), CPF ou cartão do SUS. Ainda sobre a D2, foi iniciada no dia 23 de fevereiro a vacinação para as crianças que receberam a D1 da CoronaVac e que tenham a partir de 28 dias de intervalo.
No caso da Pfizer Pediátrica, a aplicação da segunda dose, no município, começou a ser administrada na última quarta (16) para quem recebeu a primeira dose (D1) do imunizante a partir de 56 dias de intervalo.
VILA VELHA
A prefeitura informa que está ofertando as vacinas por livre demanda, ou seja, sem agendamento. A vacinação acontece no ginásio Tartarugão, para todos os públicos, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 15h. Há, ainda, vacinações noturnas e nas escolas para alcançar as populações adulta e infantil.
VITÓRIA
Em Vitória, a vacinação segue por agendamento. As crianças já vacinadas com a primeira dose da Coronavac devem receber a segunda dose após 28 dias. Já as que receberam a dose da Pfizer Pediátrica devem receber a segunda dose 56 dias após a primeira dose. O agendamento pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.