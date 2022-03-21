Máscaras deixam de ser obrigatórias em locais abertos em todas as cidades do ES

A partir desta segunda-feira (21), o uso de máscara deixa de ser obrigatório em todo o Espírito Santo. O governo do Estado divulgou um novo mapa de risco da Covid-19, que é usado como parâmetro para a flexibilização do uso de máscaras e outras regras. Nos municípios em risco baixo para a transmissão do coronavírus, não é obrigatória a máscara em locais abertos, como praias, parques e ruas.
Já nas regiões em risco muito baixo, além de a máscara ser liberada nos ambientes abertos, não é obrigatória nos locais fechados, apesar de ser recomendada.
O novo mapa de risco do Espírito Santo, que classifica a transmissão do coronavírus, não traz cidades em risco moderado. São 12 municípios no risco muito baixo de transmissão da Covid-19. Todos os outros estão no risco baixo, de cor verde. O 99º mapa de risco foi divulgado no fim da tarde de sexta-feira (18) pelo governo do Estado, e ficará em vigor até o domingo, dia 27.
O mapa de risco anterior trazia apenas Cachoeiro de Itapemirim na classificação intermediária, de risco moderado para a transmissão do coronavírus (cor amarela). Com a mudança na cor, a cidade do Sul do Estado também não precisará exigir máscara em locais abertos.
O QUE MUDOU:
- Migração do risco baixo para o moderado: Não há cidades em risco moderado
- Recuou do risco moderado para o baixo: Cachoeiro de Itapemirim
- Migração para o risco muito baixo: Não há novas cidades em risco muito baixo.
CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
- Risco moderado: Não há cidades em risco moderado.
- Risco baixo: Alfredo Chaves, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
- Risco muito baixo: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.
ENTENDA O MAPA DE RISCO
Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
- Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.
- Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Vale lembrar que, em outubro do ano passado, o governo do Estado chegou a criar o "risco muito baixo" – que poderia ser alcançado pelas microrregiões diante do cumprimento de três indicadores de vacinação. No entanto, devido à quarta onda da pandemia, esse nível foi temporariamente suspenso. No último dia 11, a classificação voltou a ser utilizada.