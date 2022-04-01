Covid-19: mais duas regiões do ES entram para risco muito baixo

As microrregiões Centro-Oeste e Caparaó alcançaram as metas de vacinação e migraram para o risco muito baixo. Com isso, o Espírito Santo passou a ter mais 22 cidades classificadas no nível de menor perigo para transmissão do coronavírus. Entre elas, estão: Colatina, Baixo Guandu, Muniz Freire e Alegre.
O 101º mapa de risco foi divulgado no final da tarde desta sexta-feira (1º) pelo governo do Estado. Ao todo, o Espírito Santo tem 34 municípios no risco muito baixo e 45 no risco baixo. A nova classificação começa a valer na próxima segunda-feira (4) e fica em vigor até o domingo seguinte, dia 10 de abril.
O QUE MUDOU
- Saíram do risco baixo e entraram no muito baixo: Alegre, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Colatina, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Muniz Freire, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Vila Valério.
A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
- Risco baixo: Águia Branca, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Conceição da Barra, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muqui, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Velha e Vitória.
- Risco muito baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alegre, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Marilândia, Muniz Freire, Pancas, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante e Vila Valério.
ENTENDA O MAPA DE RISCO
Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
- Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.
- Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
No entanto, em outubro do ano passado, o Governo do Estado criou o "risco muito baixo", que chegou a ser temporariamente suspenso devido à quarta onda da pandemia. Atualmente, ele é aplicado a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação. São eles:
- 80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;
- 90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;
- 90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose.
Ao todo, o Espírito Santo foi divido em dez microrregiões. Aquela que ingressar no risco muito baixo deixará de sofrer restrições e fica desobrigada de usar máscara em ambientes fechados. Ao passar para a cor azul no mapa, ela só voltará a outros níveis de risco se ocorrer uma nova crise sanitária.
Covid-19: Mais duas regiões do ES entram para risco muito baixo