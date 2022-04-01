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Pandemia

Covid-19: mortes no ES caem 65% em março em relação a fevereiro

Terceiro mês do ano terminou com 205 novos óbitos e 17 mil novos casos do coronavírus no Estado. Contaminações tiveram uma redução de 90%
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 abr 2022 às 06:33

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 06:33

Após um aumento em fevereiro, o número de mortes causadas pela Covid-19 voltou a diminuir no Espírito Santo. Em março, o Estado contabilizou 205 novos óbitos — o que equivale a uma redução de 65,7% na comparação com o mês anterior, quando quase 600 vidas foram perdidas para a doença.
Com o indicador nesse patamar, março terminou como o quarto melhor mês de toda a pandemia, confirmando a fase de recuperação que o território capixaba vem vivendo desde meados de fevereiro após o fim da quarta onda, caracterizada pela explosão de casos da variante Ômicron.
Covid-19: mortes no ES caem 65 por cento em março em relação a fevereiro
Na última coletiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), realizada na segunda-feira (28), o secretário Nésio Fernandes afirmou que o cenário permanece sendo de queda, ainda que mais lenta. A expectativa é que o Espírito Santo tenha uma sequência de dias sem mortes nas próximas semanas.
No que diz respeito aos casos confirmados, o Estado apresentou uma melhora expressiva, com 17.034 novas contaminações. Na comparação com fevereiro, quando tiveram mais de 172 mil infecções, a redução foi de 90%. Assim, o mês também aparece entre os cinco melhores da pandemia.
De acordo com dados da Sesa, o Espírito Santo tem apresentado queda no número de testes positivos e de internações. Nesta quinta-feira (31), há 83 pessoas internadas na rede pública devido à suspeita ou confirmação do coronavírus, sendo 60 em leitos de UTI e 23 nas enfermarias.
Com esse cenário positivo, o governo do Estado revelou que quatro microrregiões estão próximas de entrarem para o risco muito baixo. Além disso, para tentar evitar uma nova onda, haverá mais um mutirão de vacinação nesta semana, voltado para crianças e idosos (quarta dose).
Covid-19: mortes no ES caem 65 por cento em março em relação a fevereiro

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