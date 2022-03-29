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Covid-19: ES quer vacinar 50 mil crianças e idosos em novo mutirão

Segundo a Sesa, apenas 44% do público de 5 a 11 anos foi vacinado com a primeira dose, e 110.229 idosos estão com esquema em atraso para receber a primeira dose de reforço
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 mar 2022 às 18:51

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:51

Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Meta é que idosos recebam a segunda dose de reforço, ou quarta dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
Para ampliar a cobertura vacinal de crianças e idosos, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) anunciou um novo mutirão para imunizar preferencialmente os dois grupos contra a Covid-19. A expectativa é aplicar 50 mil doses de vacina nos dois dias de ação — sexta-feira (1º) e sábado (2) — em todos os municípios do Espírito Santo.
Em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (28), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, chamou atenção para a importância de vacinar as crianças e completar o ciclo vacinal entre os idosos com a segunda dose de reforço.
Em relação às crianças, o objetivo principal é aplicar primeiras doses. Apenas 44% do público de 5 a 11 anos foi vacinado com a D1. São mais de 390 mil crianças no Estado nessa faixa etária e apenas 54 mil estão completamente imunizadas.
No Espírito Santo, até esta terça-feira (29):
  • 176 mil receberam a primeira dose, o equivalente a 44% das crianças
  • 54 mil receberam as duas doses, o que corresponde a 13% das crianças
Por outro lado, entre os mais velhos, a ideia é que os idosos voltem aos postos de vacinação para receberem a segunda dose de reforço (4ª dose do imunizante).
No Espírito Santo, até esta terça-feira (29):
  • 110.229 idosos de 60 anos ou mais se encontram com esquema em atraso para receber a primeira dose de reforço
  • Cerca de 500 mil idosos já estão aptos a receber a segunda dose de reforço
É o segundo mutirão no Espírito Santo em menos de um mês. Entre os dias 11 e 12 de março, 13 mil crianças foram vacinadas durante uma programação especial, sendo que a meta era de aplicar 65 mil doses pediátricas.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não divulgou quais os pontos de vacinação em cada cidade durante o mutirão.
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