Covid-19: ES quer vacinar 50 mil crianças e idosos em novo mutirão

Meta é que idosos recebam a segunda dose de reforço, ou quarta dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

Em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (28), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, chamou atenção para a importância de vacinar as crianças e completar o ciclo vacinal entre os idosos com a segunda dose de reforço.

Em relação às crianças, o objetivo principal é aplicar primeiras doses. Apenas 44% do público de 5 a 11 anos foi vacinado com a D1. São mais de 390 mil crianças no Estado nessa faixa etária e apenas 54 mil estão completamente imunizadas.

No Espírito Santo, até esta terça-feira (29):

176 mil receberam a primeira dose, o equivalente a 44% das crianças



54 mil receberam as duas doses, o que corresponde a 13% das crianças



Por outro lado, entre os mais velhos, a ideia é que os idosos voltem aos postos de vacinação para receberem a segunda dose de reforço (4ª dose do imunizante).

No Espírito Santo, até esta terça-feira (29):

110.229 idosos de 60 anos ou mais se encontram com esquema em atraso para receber a primeira dose de reforço



Cerca de 500 mil idosos já estão aptos a receber a segunda dose de reforço



É o segundo mutirão no Espírito Santo em menos de um mês. Entre os dias 11 e 12 de março, 13 mil crianças foram vacinadas durante uma programação especial , sendo que a meta era de aplicar 65 mil doses pediátricas.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não divulgou quais os pontos de vacinação em cada cidade durante o mutirão.