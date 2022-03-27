Saiba o que está valendo sobre uso de máscaras no ES

Máscaras continuarão a fazer parte da rotina, mas deixaram de ser obrigatórias em ambientes abertos no ES em locais de baixo risco de transmissão da Covid Crédito: Agência Brasil

Nas redes sociais e também em aplicativos de mensagens, têm circulado mensagens falando que o uso de máscaras não é mais obrigatório no Espírito Santo. No entanto, alguns textos têm trazido desinformação, já que a flexibilização depende de como está cada região do Estado diante da realidade da Covid-19

As atuais regras do Mapa de Risco da Covid , em vigor desde o dia 14, têm permitido que os capixabas deixem de usar máscara em locais abertos quando as cidades estão classificadas com baixo ou baixíssimo risco para infecção pelo novo coronavírus

De acordo com o mapa divulgado na última sexta-feira, dia 25, nenhuma região está em risco moderado para a doença, o que permite que ao ar livre não seja necessário utilizar o equipamento de segurança.

O mesmo documento também mostra que em 12 cidades do Espírito Santo , no entanto, o uso não é obrigatório nem em lugares fechados. São os municípios que estão classificados com baixíssimo risco, ou seja, estão em azul no mapa.

ENTENDA AS REGRAS QUE ESTÃO VALENDO

O uso não obrigatório da máscara dependendo da classificação no Mapa de Risco. Essa norma começou a valer no dia 14 de março, após alteração divulgada pelo governador Renato Casagrande

Risco moderado (cor amarela no mapa): mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados. Segue valendo o que há desde o início da pandemia.

mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados. Segue valendo o que há desde o início da pandemia. Risco baixo (cor verde no mapa): uso de máscara não é obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados.



uso de máscara não é obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados. Risco muito baixo (cor azul no mapa): não é obrigatório o uso de máscara nem em locais abertos nem fechados. Neste último, o uso do equipamento passa a ser apenas uma recomendação.



O QUE VALE A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (28) NO ES?

Seguindo as regras conforme as cores no Mapa de Risco, nenhuma cidade do Espírito Santo exige o uso obrigatório de máscara em locais abertos.

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Mapa de risco da Covid tem 12 cidades do ES em risco muito baixo Crédito: Governo do ES

Em municípios da cor azul, 12 no total, o uso também não é obrigatório em locais fechados. Veja quais são essas cidades:

Afonso Cláudio Brejetuba Conceição do Castelo Domingos Martins Itaguaçu Itarana Laranja da Terra Marechal Floriano Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa Venda Nova do Imigrante

Alfredo Chaves Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivácqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição da Barra Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Linhares Mantenópolis Marataízes Marilândia Mimoso do Sul Montanha Mucurici Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Piúma Ponto Belo Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

O QUE UMA CIDADE PRECISA PARA RETIRAR MÁSCARA EM LOCAIS ABERTOS?

Para que um município possa retirar a obrigatoriedade da máscara em locais abertos, é necessário que ele esteja nas cores verde ou azul. As cores no mapa de risco dependem de dados da pandemia, como vacinação contra a Covid, número de infectados e de mortes.

O QUE UMA CIDADE PRECISA PARA RETIRAR MÁSCARAS EM LOCAIS FECHADOS?

Para que os moradores ou visitantes de determinada cidade deixem se usar máscaras em locais fechados, é necessário que o município chegue ao risco muito baixo, classificado com a cor azul. A classificação, que havia sido suprimida da matriz de risco com o avanço da Ômicron, voltou a existir no dia 14 de março. A cor azul depende dos seguintes critérios:

80% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos

90% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos



90% de vacinação de idosos com a dose de reforço



Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre

