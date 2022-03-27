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Mapa de risco

Saiba o que está valendo sobre uso de máscaras no ES

Veja as situações em que o equipamento de segurança não é mais exigido no Estado e as cidades que, neste momento, podem podem desobrigar a utilização em locais abertos e fechados
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 mar 2022 às 19:24

Publicado em 27 de Março de 2022 às 19:24

Máscaras continuarão a fazer parte da rotina das pessoas em 2020 no Espírito Santo
Máscaras continuarão a fazer parte da rotina, mas deixaram de ser obrigatórias em ambientes abertos no ES em locais de baixo risco de transmissão da Covid Crédito: Agência Brasil
Nas redes sociais e também em aplicativos de mensagens, têm circulado mensagens falando que o uso de máscaras não é mais obrigatório no Espírito Santo. No entanto, alguns textos têm trazido desinformação, já que a flexibilização depende de como está cada região do Estado diante da realidade da Covid-19.
As atuais regras do Mapa de Risco da Covid, em vigor desde o dia 14, têm permitido que os capixabas deixem de usar máscara em locais abertos quando as cidades estão classificadas com baixo ou baixíssimo risco para infecção pelo novo coronavírus.
De acordo com o mapa divulgado na última sexta-feira, dia 25, nenhuma região está em risco moderado para a doença, o que permite que ao ar livre não seja necessário utilizar o equipamento de segurança.
O mesmo documento também mostra que em 12 cidades do Espírito Santo, no entanto, o uso não é obrigatório nem em lugares fechados. São os municípios que estão classificados com baixíssimo risco, ou seja, estão em azul no mapa.

ENTENDA AS REGRAS QUE ESTÃO VALENDO

O uso não obrigatório da máscara dependendo da classificação no Mapa de Risco. Essa norma começou a valer no dia 14 de março, após alteração divulgada pelo governador Renato Casagrande.
  • Risco moderado (cor amarela no mapa): mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados. Segue valendo o que há desde o início da pandemia.
  • Risco baixo (cor verde no mapa): uso de máscara não é obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados.
  • Risco muito baixo (cor azul no mapa): não é obrigatório o uso de máscara nem em locais abertos nem fechados. Neste último, o uso do equipamento passa a ser apenas uma recomendação.

O QUE VALE A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (28) NO ES?

Seguindo as regras conforme as cores no Mapa de Risco, nenhuma cidade do Espírito Santo exige o uso obrigatório de máscara em locais abertos. 
Saiba o que está valendo sobre uso de máscaras no ES
Mapa de risco da Covid tem 12 cidades do ES em risco muito baixo
Mapa de risco da Covid tem 12 cidades do ES em risco muito baixo Crédito: Governo do ES
Em municípios da cor azul, 12 no total, o uso também não é obrigatório em locais fechados. Veja quais são essas cidades:
  1. Afonso Cláudio
  2. Brejetuba
  3. Conceição do Castelo
  4. Domingos Martins
  5. Itaguaçu
  6. Itarana
  7. Laranja da Terra
  8. Marechal Floriano
  9. Santa Leopoldina
  10. Santa Maria de Jetibá
  11. Santa Teresa
  12. Venda Nova do Imigrante
Em cidades na cor verde, o uso continua sendo obrigatório em locais fechados. A exceção vale para academias. Isso porque o governo do Estado retirou a exigência do uso de máscara nesse locais em cidades de risco baixo. Veja quais são as cidades que permitem a retirada de máscara em locais abertos e academias:
  1. Alfredo Chaves
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivácqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Boa Esperança
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição da Barra
  19. Divino de São Lourenço
  20. Dores do Rio Preto
  21. Ecoporanga
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itapemirim
  32. Iúna
  33. Jaguaré
  34. Jerônimo Monteiro
  35. João Neiva
  36. Linhares
  37. Mantenópolis
  38. Marataízes
  39. Marilândia
  40. Mimoso do Sul
  41. Montanha
  42. Mucurici
  43. Muniz Freire
  44. Muqui
  45. Nova Venécia
  46. Pancas
  47. Pedro Canário
  48. Pinheiros
  49. Piúma
  50. Ponto Belo
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. São Domingos do Norte
  55. São Gabriel da Palha
  56. São José do Calçado
  57. São Mateus
  58. São Roque do Canaã
  59. Serra
  60. Sooretama
  61. Vargem Alta
  62. Viana
  63. Vila Pavão
  64. Vila Valério
  65. Vila Velha
  66. Vitória

O QUE UMA CIDADE PRECISA PARA RETIRAR MÁSCARA EM LOCAIS ABERTOS?

Para que um município possa retirar a obrigatoriedade da máscara em locais abertos, é necessário que ele esteja nas cores verde ou azul. As cores no mapa de risco dependem de dados da pandemia, como vacinação contra a Covid, número de infectados e de mortes.

O QUE UMA CIDADE PRECISA PARA RETIRAR MÁSCARAS EM LOCAIS FECHADOS?

Para que os moradores ou visitantes de determinada cidade deixem se usar máscaras em locais fechados, é necessário que o município chegue ao risco muito baixo, classificado com a cor azul. A classificação, que havia sido suprimida da matriz de risco com o avanço da Ômicron, voltou a existir no dia 14 de março. A cor azul depende dos seguintes critérios:
  • 80% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos
  • 90% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos
  • 90% de vacinação de idosos com a dose de reforço
  • Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre
A classificação é aplicada nas microrregiões administrativas do Espírito Santo. São dez no total. Até esta segunda (28), apenas duas estão na cor azul: Sudoeste Serrana e Central Serrana. Uma vez que uma microrregião entra na classificação de risco muito baixo, ela não sairá mais, a não ser que haja nova crise sanitária.

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