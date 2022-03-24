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ES desobriga uso de máscara em academias nas cidades em risco baixo para Covid

A medida foi publicada na edição desta quinta-feira (24) do Diário Oficial do Espírito Santo. A regra está valendo a partir de hoje
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

24 mar 2022 às 11:44

Publicado em 24 de Março de 2022 às 11:44

Homem se exercitando na academia
Governo derruba exigência do uso de máscara nas academias Crédito: Freepik
O uso de máscara deixou de ser obrigatório nas academias das cidades do Espírito Santo que estão classificadas em risco baixo de contaminação da Covid-19. Conforme o mapa de risco vigente até domingo (27), os 78 municípios capixabas podem aplicar a medida.
A liberação foi publicada na edição desta quinta-feira (24) do Diário Oficial. No documento, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) considera medidas sanitárias e administrativas fundamentadas em decretos e portarias editadas pelo governo do Estado.
Trecho do Diário Oficial desta quinta (24) Crédito: Reprodução/Governo do Estado
Desde o dia 14 de março, o governo liberou o uso das máscaras em locais abertos, como praias e parques, nas cidades classificadas em risco baixo. Já nas regiões em risco muito baixo, além de a máscara ser liberada nos ambientes abertos, não será obrigatória nos locais fechados, apesar de ser recomendada.
Nessas regiões também não há mais a necessidade da exigência do passaporte de vacinação contra a Covid-19.

CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

  • Risco moderado: Não há cidades em risco moderado.

  • Risco baixo: Alfredo Chaves, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

  • Risco muito baixo: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.
ES não tem cidades em risco moderado no mapa de risco
ES não tem cidades em risco moderado no mapa de risco Crédito: Divulgação | Governo do ES

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