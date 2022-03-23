Após praticamente dois anos, o Espírito Santo voltou a ter menos de 100 pessoas internadas devido ao coronavírus. Conforme dados divulgados nessa terça-feira (22), o Estado possui 92 pacientes hospitalizados: 64 em leitos de UTI e 28 em leitos de enfermaria — os melhores índices desde o início da pandemia da Covid-19.
Os números confirmam a queda sustentada das internações, que vem ocorrendo desde meados de fevereiro. Naquela ocasião, a rede pública ainda sentia uma maior pressão devido à explosão de casos gerada pela variante Ômicron e registrava mais de 600 pacientes com casos moderados e graves da Covid-19.
Na última coletiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), realizada na semana passada, o secretário Nésio Fernandes adiantou que o Espírito Santo caminhava "para alcançar números muito baixos da taxa de transmissão e internação", podendo atingir "a melhor retomada da curva de casos e óbitos".
1.696 internados
Foi o recorde de toda a pandemia, registrado em 11 de abril de 2021
Diante do melhor cenário nos hospitais, o governo do Espírito Santo retomou as cirurgias eletivas, que chegaram a ser parcialmente suspensas no início deste ano. A expectativa é que mais de 100 mil sejam realizadas nos próximos nove meses, além de um mutirão que ainda será anunciado.
Ao longo da pandemia, o Estado chegou a ofertar quase 2.200 leitos para atender exclusivamente quem fosse infectado pelo coronavírus. Considerando esse total, a ocupação atual não chega a 5%. No entanto, nesta terça-feira, estavam disponíveis cerca de 270 vagas, com uma ocupação em torno de 35%.
Covid-19: ES tem menor número de internados desde início da pandemia