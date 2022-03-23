Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
92 hospitalizados

Covid-19: ES tem menor número de internados desde início da pandemia

Segundo dados da Sesa, o Estado está com 64 pacientes em leitos de UTI e 28 em enfermaria devido ao coronavírus. Patamar é o melhor já registrado
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 mar 2022 às 15:27

Publicado em 23 de Março de 2022 às 15:27

Após praticamente dois anos, o Espírito Santo voltou a ter menos de 100 pessoas internadas devido ao coronavírus. Conforme dados divulgados nessa terça-feira (22), o Estado possui 92 pacientes hospitalizados: 64 em leitos de UTI e 28 em leitos de enfermaria — os melhores índices desde o início da pandemia da Covid-19.
Governo libera 60 leitos de UTI para tratamento do novo coronavirus no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
Atualmente, o Estado possui 177 leitos de UTI (semelhantes ao da foto) destinados a atender pacientes com Covid-19 Crédito: Divulgação | Governo do ES
Os números confirmam a queda sustentada das internações, que vem ocorrendo desde meados de fevereiro. Naquela ocasião, a rede pública ainda sentia uma maior pressão devido à explosão de casos gerada pela variante Ômicron e registrava mais de 600 pacientes com casos moderados e graves da Covid-19.
Na última coletiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), realizada na semana passada, o secretário Nésio Fernandes adiantou que o Espírito Santo caminhava "para alcançar números muito baixos da taxa de transmissão e internação", podendo atingir "a melhor retomada da curva de casos e óbitos".

1.696 internados

Foi o recorde de toda a pandemia, registrado em 11 de abril de 2021
Diante do melhor cenário nos hospitais, o governo do Espírito Santo retomou as cirurgias eletivas, que chegaram a ser parcialmente suspensas no início deste ano. A expectativa é que mais de 100 mil sejam realizadas nos próximos nove meses, além de um mutirão que ainda será anunciado.
Ao longo da pandemia, o Estado chegou a ofertar quase 2.200 leitos para atender exclusivamente quem fosse infectado pelo coronavírus. Considerando esse total, a ocupação atual não chega a 5%. No entanto, nesta terça-feira, estavam disponíveis cerca de 270 vagas, com uma ocupação em torno de 35%.
Covid-19: ES tem menor número de internados desde início da pandemia

Veja Também

Veja quem pode tomar a 4ª dose de vacina contra a Covid-19 no ES

Cidades do ES vão receber R$ 2,6 milhões para tratamento pós-Covid

Com cepas atualizadas, ES inicia campanha de vacinação contra a gripe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo nesio fernandes Governo do ES SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados