Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja valor por município

Cidades do ES vão receber R$ 2,6 milhões para tratamento pós-Covid

Mesmo curadas da Covid-19, pessoas relatam sintomas persistentes. O repasse é feito pelo Ministério da Saúde para as 78 cidades do Estado, de acordo com algumas regras
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 mar 2022 às 08:05

Publicado em 23 de Março de 2022 às 08:05

Covid-19
Pós-Covid é a condição do indivíduo que apresenta sintomas mesmo depois de curado Crédito: Pixabay
As cidades do Espírito Santo vão receber, em parcela única, um total de R$ 2.647.008,00 para tratamento de pacientes no pós-Covid. A cura da infecção por coronavírus não tem significado estar livre da doença para cerca de um terço dos pacientes, que segundo o Ministério da Saúde, apresenta ao menos uma sequela pós-Covid.
Com a promessa de apoiar os municípios na atenção primária à saúde, o governo federal vai repassar R$ 160 milhões aos municípios brasileiros. No Estado, o repasse para cada município vai variar entre R$ 14 mil e R$ 43 mil.

Veja Também

Pós-Covid: quando o corpo dá sinais de que você precisa de um médico

Covid longa: entenda o que é e os sintomas do efeito prolongado da doença

Uma semana após anunciar que faria o repasse, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica explicando os critérios para cada cidade receber determinada quantia. Elas são divididas em perfil alto, médio e baixo.
Os valores de repasse do incentivo financeiro por perfil de município são os seguintes:
  1. Perfil alto: R$ 43.632,00 (quarenta e três mil e seiscentos e trinta e dois reais) por município;
  2. Perfil médio: R$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais) por município;
  3. Perfil baixo: R$ 14.544,00 (quatorze mil e quinhentos e quarenta e quatro reais) por município.
Segundo a pasta, o repasse deverá ser utilizado pela gestão local na qualificação, reorganização e adequação dos serviços. O Ministério da Saúde sugere que a quantia destinada pode ser usada para: contratação de profissionais qualificados; a reforma de ambientes; a aquisição de materiais de consumo necessários (colchonete, faixa elástica e bola suíça, por exemplo); a busca ativa e o monitoramento de pessoas com condições pós-Covid; e a implementação de ações de educação em saúde para orientar a população.
O cuidado a um paciente com condições pós-Covid deve ser, segundo o Ministério da Saúde:
  • Avaliação e manejo de comorbidades descompensadas, como diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, cardiopatia isquêmica, entre outras;
  • Atenção aos cuidados integrais de saúde: alimentação saudável e equilibrada, evitar tabagismo e uso de álcool, praticar atividade física e qualidade do sono;
  • Aumento gradual de exercício físico, conforme tolerado;
  • Atenção à saúde mental: escuta qualificada e voltada às necessidades do paciente, avaliação e tratamento de problemas relacionados à saúde mental decorrentes dos sintomas persistentes em condições pós-covid.

O QUE É COVID LONGA?

O médico infectologista e professor da Emescam Lauro Ferreira Pinto explica que a classificação depende do tempo de duração dos sintomas. "Tratamos Covid longa quando há mais de três meses de sintomas. A Covid longa é algo semelhante à síndrome da fadiga crônica, quando as pessoas têm dificuldade de executar tarefas simples, problemas com a memória, dificuldade de concentração, além de dor de cabeça. Pode acontecer em qualquer faixa etária. Os sintomas mais relatados são dificuldades de concentração, fraqueza, insônia, dor de cabeça e perda de memória", detalha.

O envio será feito a todas as cidades do Espírito Santo, sem exceção. Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União, não é necessário que um município se manifeste para receber a quantia. Serão 5.570 cidades beneficiadas em todo o Brasil. O Nordeste é a região do Brasil que irá receber maior parte do valor: R$ 53.769.168,00.

VEJA QUANTO CADA CIDADE CAPIXABA VAI RECEBER:

SAIBA QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

O Ministério da Saúde vai repassar os recursos pelo Fundo Nacional de Saúde. Para definir quais cidades devem receber mais ou menos, a pasta adotou quatro variáveis. A soma final do índice, reunindo todas as classificações obrigatórias, separa as cidades em diferentes classificações. Quanto maior o índice, mais elevado é o nível daquele município.
Critérios escolhidos:
  1. Quantitativo de equipes (Saúde da Família, Atenção Primária, Ribeirinha e Unidade Básica de Saúde Fluvial) custeadas pelo Ministério da Saúde na competência financeira de dezembro de 2021;
  2. Índice de Vulnerabilidade Social (IVS);
  3. Porte populacional;
  4. Coeficiente de mortalidade por Covid-19 por cem mil habitantes (considerando números do dia 15 de fevereiro de 2022).

Arquivos & Anexos

Portaria do Ministério da Saúde exibe valor destinado a cada cidade

Documento foi publicado durante a semana. São R$ 160 milhões aos municípios brasileiros
Tamanho do arquivo: 704kb
Baixar
Conforme nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde, a maioria dos municípios brasileiros está classificado com perfil médio - quantia de R$ 29.088,00. Mais de 1.500 cidades estão no perfil baixo e receberão R$ 14.544,00. A minoria, 1.373 municípios, irá receber a quantia de R$ 43.632,00 por estar no perfil alto.
No Espírito Santo, com todas as 78 cidades recebendo alguma quantia:
  • 32 são classificadas em perfil alto, recebendo 43.632,00;
  • 40 são classificadas em perfil médio, recebendo R$ 29.088,00;
  • 6 são classificadas em perfil baixo, recebendo R$ 14.544,00;
  • Ao todo, as 78 cidades irão receber: R$ 2.647.008,00
O Ministério da Saúde informou que vai monitorar a execução de ações com a verba destinada por meio do número de atendimentos registrados como “condição de saúde posterior à covid-19” no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab). Segundo a pasta, não há um número mínimo de atendimentos ou percentual considerado adequado. Alerta, porém, que a "inobservância dos registros" poderá ocasionar em devolução dos recursos financeiros.
Cidades do ES vão receber 2,6 milhões de reais para tratamento pós-Covid

LEIA MAIS SOBRE SAÚDE

Pós-Covid: quando o corpo dá sinais de que você precisa de um médico

Queda de cabelo, espinhas, alergias: veja sintomas dermatológicos pós-covid

Conselho Estadual de Saúde adverte governo sobre superlotação de ônibus no ES

Anvisa analisa uso emergencial de medicação da Pfizer contra Covid-19

Aspirina: para que ela serve, quais os riscos e quando usar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil espírito santo Ministério da Saúde Saúde Covid-19 Coronavírus no ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados