Cidades do ES vão receber R$ 2,6 milhões para tratamento pós-Covid

- Perfil alto: R$ 43.632,00 (quarenta e três mil e seiscentos e trinta e dois reais) por município;
- Perfil médio: R$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais) por município;
- Perfil baixo: R$ 14.544,00 (quatorze mil e quinhentos e quarenta e quatro reais) por município.
- Avaliação e manejo de comorbidades descompensadas, como diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, cardiopatia isquêmica, entre outras;
- Atenção aos cuidados integrais de saúde: alimentação saudável e equilibrada, evitar tabagismo e uso de álcool, praticar atividade física e qualidade do sono;
- Aumento gradual de exercício físico, conforme tolerado;
- Atenção à saúde mental: escuta qualificada e voltada às necessidades do paciente, avaliação e tratamento de problemas relacionados à saúde mental decorrentes dos sintomas persistentes em condições pós-covid.
O QUE É COVID LONGA?
O médico infectologista e professor da Emescam Lauro Ferreira Pinto explica que a classificação depende do tempo de duração dos sintomas. "Tratamos Covid longa quando há mais de três meses de sintomas. A Covid longa é algo semelhante à síndrome da fadiga crônica, quando as pessoas têm dificuldade de executar tarefas simples, problemas com a memória, dificuldade de concentração, além de dor de cabeça. Pode acontecer em qualquer faixa etária. Os sintomas mais relatados são dificuldades de concentração, fraqueza, insônia, dor de cabeça e perda de memória", detalha.
VEJA QUANTO CADA CIDADE CAPIXABA VAI RECEBER:
SAIBA QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
- Quantitativo de equipes (Saúde da Família, Atenção Primária, Ribeirinha e Unidade Básica de Saúde Fluvial) custeadas pelo Ministério da Saúde na competência financeira de dezembro de 2021;
- Índice de Vulnerabilidade Social (IVS);
- Porte populacional;
- Coeficiente de mortalidade por Covid-19 por cem mil habitantes (considerando números do dia 15 de fevereiro de 2022).
Arquivos & Anexos
Portaria do Ministério da Saúde exibe valor destinado a cada cidade
- 32 são classificadas em perfil alto, recebendo 43.632,00;
- 40 são classificadas em perfil médio, recebendo R$ 29.088,00;
- 6 são classificadas em perfil baixo, recebendo R$ 14.544,00;
- Ao todo, as 78 cidades irão receber: R$ 2.647.008,00