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Paxlovid

Anvisa analisa uso emergencial de medicação da Pfizer contra Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu, nesta quarta-feira (16), pedido da Pfizer para uso emergencial do medicamento Paxlovid (nirmatrelvir e ritonavir). Análise pode levar até 30 dias, segundo Anvisa

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 12:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 fev 2022 às 12:28
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu, nesta quarta-feira (16), em Brasília, pedido da Pfizer para uso emergencial do medicamento contra Covid-19 Paxlovid (nirmatrelvir e ritonavir).
Segundo a farmacêutica, os estudos demonstram que, quando administrado no início da infecção, o Paxlovid, que é do tipo antiviral e de uso oral, tem a capacidade de reduzir os casos de hospitalização e mortes. Os dados serão analisados pela Anvisa.

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"O prazo de avaliação para o uso emergencial e temporário de medicamento contra a Covid-19 é de até 30 dias. A análise não considera o tempo do processo em status de exigência técnica, que é quando o laboratório precisa responder questões técnicas feitas pela agência no processo", explicou a Anvisa, em nota à imprensa.
Pfizer aprova primeiro comprimido contra a covid-19, vendido com o nome de Paxlovid.
Pfizer aprova primeiro comprimido contra a covid-19, vendido com o nome de Paxlovid. Crédito: Reuters | Dado Ruvic
As primeiras 24 horas de análise serão utilizadas para uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários estão disponíveis. Se houver informações importantes faltando, a agência pode solicitá-las ao laboratório. No último dia 19 de janeiro, a Anvisa e o laboratório já haviam realizado reunião de pré-submissão do produto, etapa anterior ao envio formal do pedido pela empresa.

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