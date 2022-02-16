Anvisa analisa uso emergencial de medicação da Pfizer contra Covid-19

Segundo a farmacêutica, os estudos demonstram que, quando administrado no início da infecção, o Paxlovid, que é do tipo antiviral e de uso oral, tem a capacidade de reduzir os casos de hospitalização e mortes. Os dados serão analisados pela Anvisa.

"O prazo de avaliação para o uso emergencial e temporário de medicamento contra a Covid-19 é de até 30 dias. A análise não considera o tempo do processo em status de exigência técnica, que é quando o laboratório precisa responder questões técnicas feitas pela agência no processo", explicou a Anvisa, em nota à imprensa.

Pfizer aprova primeiro comprimido contra a covid-19, vendido com o nome de Paxlovid. Crédito: Reuters | Dado Ruvic