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Leonel Ximenes

Conselho Estadual de Saúde adverte governo sobre superlotação de ônibus no ES

Órgão pede que seja garantido o distanciamento social e que seja retomada a fiscalização sobre o uso de máscaras nos coletivos

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

23 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Ônibus do Transcol lotado, uma cena muito comum durante a pandemia de Covid
Ônibus do Transcol lotado, uma cena muito comum durante a pandemia de Covid Crédito: Internauta
O Conselho Estadual de Saúde fez uma recomendação ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), da Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) e das empresas responsáveis pelo ônibus a respeito da Covid-19 e a superlotação dos coletivos, como os do Transcol.
Na edição desta terça-feira (22) do Diário Oficial do Estado, o conselho recomenda “que seja garantido e retomado o distanciamento social dentro do transporte coletivo de passageiros em todo o estado do Espírito Santo”, algo que não chegou a ser concretizado durante a pandemia.
A recomendação ainda pede “que seja restabelecida a fiscalização efetiva do uso de máscara dentro dos ônibus” e “que seja promovido o aumento da frota de coletivos no transporte público, principalmente nos horários de pico de circulação de passageiros”, reclamação contínua dos usuários do sistema Transcol.

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O conselho finaliza com a recomendação de “que seja constituído, em caráter de urgência, um fórum de discussão envolvendo a Sesa, Semobi, Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo e o Conselho Estadual de Saúde para tratar desta temática”.
No ano passado, 129 milhões de passageiros utilizaram o sistema Transcol, segundo a Ceturb. Difícil controlar a transmissão do vírus com tanta gente circulando.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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