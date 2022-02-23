Conselho Estadual de Saúde adverte governo sobre superlotação de ônibus no ES

O Conselho Estadual de Saúde fez uma recomendação ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
, da Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) e das empresas responsáveis pelo ônibus a respeito da Covid-19
e a superlotação dos coletivos, como os do Transcol.
Na edição desta terça-feira (22) do Diário Oficial do Estado, o conselho recomenda “que seja garantido e retomado o distanciamento social dentro do transporte coletivo de passageiros em todo o estado do Espírito Santo
”, algo que não chegou a ser concretizado durante a pandemia.
A recomendação ainda pede “que seja restabelecida a fiscalização efetiva do uso de máscara dentro dos ônibus” e “que seja promovido o aumento da frota de coletivos no transporte público, principalmente nos horários de pico de circulação de passageiros”, reclamação contínua dos usuários do sistema Transcol
.
O conselho finaliza com a recomendação de “que seja constituído, em caráter de urgência, um fórum de discussão envolvendo a Sesa, Semobi, Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo e o Conselho Estadual de Saúde para tratar desta temática”.
No ano passado, 129 milhões de passageiros utilizaram o sistema Transcol, segundo a Ceturb
. Difícil controlar a transmissão do vírus com tanta gente circulando.