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Leonel Ximenes

Pecuarista terá que indenizar empresa de ônibus por acidente com bois no ES

Justiça considerou que dono dos animais foi negligente ao deixá-los soltos na rodovia estadual

Públicado em 

31 jan 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O acidente com os bois aconteceu em Santa Júlia, distrito de São Roque do Canaã
O acidente com os bois aconteceu em Santa Júlia, distrito de São Roque do Canaã Crédito: Divulgação
A Viação Pretti conseguiu uma vitória na Justiça e será indenizada pelo dono de dois bois que provocaram um acidente com um ônibus da empresa na rodovia estadual ES 452, no distrito de Santa Júlia, em São Roque de Canaã.
A decisão é do juiz da 2ª Vara Cível de Colatina, que determinou uma indenização no valor de R$ 9.805,45, a título de danos materiais, que deverá ser paga pelo pecuarista à viação.

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No processo, a empresa rodoviária argumentou que o acidente aconteceu devido à negligência do homem em deixar os bovinos circularem livremente na pista de rolamento da rodovia estadual. A viação informou, ainda, que buscou uma solução amigável com o acusado, mas não houve acordo.
O choque, na madrugada do dia 1º de abril de 2018, provocou a morte dos dois animais e danos na parte dianteira do coletivo. O juiz considerou que foi comprovada, por meio de documentação, a negligência do pecuarista e os danos materiais sofridos pela empresa de ônibus.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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