Três pessoas ficam feridas após carro atingir boi em rodovia de Cachoeiro

Três pessoas ficam feridas após carro atingir boi em Cachoeiro Crédito: Internauta / Gazeta Online

Três pessoas da mesma família ficaram feridas após o veículo em que estavam atingir um boi no meio da pista da Rodovia ES 482, na altura da localidade de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A batida aconteceu por volta das 4h desta sexta-feira (06). A neblina teria atrapalhado a visibilidade do motorista. O impacto da batida foi tão forte que o animal morreu na hora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu o carro onde as vítimas estavam e o caminhão de uma cooperativa de laticínios. O motorista José Carlos Delprete, que conhece o condutor do carro envolvido no acidente, e que foi ao local após o ocorrido, disse a família seguia de Alegre para Vitória, onde levaria a filha ao médico. "Por causa da neblina, ele não conseguiu ver o boi e acabou batendo, rodou duas vezes na pista e bateu em um caminhão, contou.

Delprete ainda disse que, como a neblina estava muito intensa, duas pessoas ficaram no local para sinalizar e evitar outros acidentes. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Misericórida, onde são atendidos.

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