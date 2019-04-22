Bois 'invadem' praia cartão-postal de Anchieta no ES

Anchieta, Litoral Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (22). Na cena, bois passeiam livremente na areia da praia. O dono dos animais não foi identificado. Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passou pela praia de Ubu, um dos cartões-postais de, Litoral Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (22). Na cena, bois passeiam livremente na areia da praia. O dono dos animais não foi identificado.

Localizado na zona urbana de Anchieta, Ubu é um balneário bucólico e de águas calmas e limpas. Segundo moradores do balneário, além de bois e vacas, cavalos também estão sendo vistos com mais frequência, circulando pelas ruas da região central do município.





CAPTURA

Apesar disso, a prefeitura informou, por meio de nota, que esse caso é atípico e até o momento nenhum órgão da prefeitura recebeu chamado. Afirmaram também que a prefeitura está em fase de contratação de uma empresa para captura de animais de grande porte em vias públicas, porém não informou quando o serviço estará ativo.