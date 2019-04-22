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Passeio

Bois 'invadem' praia cartão-postal de Anchieta no ES

Quatro bois passearam livremente na areia da praia de Ubu, em Anchieta

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 20:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 abr 2019 às 20:21
Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passou pela praia de Ubu, um dos cartões-postais de Anchieta, Litoral Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (22). Na cena, bois passeiam livremente na areia da praia. O dono dos animais não foi identificado.
> Boi entra no mar para escapar de confinamento e morre afogado
Localizado na zona urbana de Anchieta, Ubu é um balneário bucólico e de águas calmas e limpas. Segundo moradores do balneário, além de bois e vacas, cavalos também estão sendo vistos com mais frequência, circulando pelas ruas da região central do município.

CAPTURA
Apesar disso, a prefeitura informou, por meio de nota, que esse caso é atípico e até o momento nenhum órgão da prefeitura recebeu chamado. Afirmaram também que a prefeitura está em fase de contratação de uma empresa para captura de animais de grande porte em vias públicas, porém não informou quando o serviço estará ativo.
> Boi se destaca em rebanho e escapa de abate
As pessoas que flagrarem animais de grande porte soltos no centro podem ligar para a Guarda Municipal pelo telefone 151.

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