Transcol: o "velho normal" segue sendo a regra para quem anda de ônibus

Terminal de Vila Velha (arquivo): ônibus passam a ter permissão para sair com passageiros em pé dos terminais Crédito: Fernando Madeira

Por mais que qualquer usuário do Sistema Transcol saiba que a proibição de passageiros em pé nos coletivos que saem dos terminais fosse uma medida que não se sustentava até o próximo ponto de ônibus, ao menos havia uma preocupação no papel com os rigores sanitários para tentar evitar a contaminação no sistema de transporte. Agora, nem isso.

Aglomerações dentro de ônibus se enquadram naquelas que não podem ser evitadas por quem depende do transporte público, para trabalhar, estudar ou cumprir compromissos de rotina. É diferente de quem pode escolher ir a festas ou bares, que descumpram as normas sanitárias vigentes atualmente e promovam aglomeração, no momento em que o Estado atravessa uma quarta onda de Covid, potencializada pela virulência da Ômicron

Variante que, até o momento, tem provocado menos mortes no Estado, mas já pressiona o sistema de saúde e tem impacto na força de trabalho dos mais diversos setores econômicos. Trabalhadores que, vale lembrar, em sua maioria são usuários do sistema para se deslocar.

O decreto mantém a obrigatoriedade do uso de máscaras, mas sem a exigência de que sejam as com mais proteção, como as PFF2 ou as cirúrgicas . Esses itens são de difícil acesso à população de baixa renda, que costuma usar máscaras de pano reutilizáveis. Ainda que protejam menos, seu uso continua sendo válido.

Mas não custa repetir que ainda faltam programas, em nível federal, estadual ou municipal, de distribuição em massa dessas máscaras mais seguras, com orientação sobre conservação e uso correto. Nos ônibus, elas podem fazer a diferença.