Brasília ignora as prioridades do país com Orçamento 2022

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

E o que isso significa para o cidadão? Que a gestão atual coloca como coadjuvantes as entregas em infraestrutura, saúde (em plena continuidade pandêmica) e educação, em benefício do engordamento das opacas emendas do relator e do fundo eleitoral.

Não é preciso capacidade interpretativa muito apurada para entender as prioridades de Bolsonaro. O Ministério da Defesa tem um peso estratégico para o governo, ainda mais relevante em ano eleitoral. Já o Desenvolvimento Regional mesmo levando uma tesourada de R$ 460 milhões ainda se manteve à frente dos investimentos, com recursos do orçamento secreto.

A distribuição de dinheiro aos aliados políticos teve aprovação presidencial, com R$ 16,48 bilhões destinados ao orçamento secreto. A blindagem orçamentária também alcançou destinações com impacto nas eleições deste ano, como Auxílio Brasil , o reajuste de servidores e o fundo eleitoral. Por mais que o valor do recurso para a campanha deste ano tenha sido mantido nos R$ 4,96 bilhões e não chegado aos R$ 5,7 bilhões, como queriam os parlamentares, o fato é que os partidos terão mais que o dobro do valor destinado para esse fim em 2018.

O país atravessa uma crise financeira, com a credibilidade em baixa, e o governo não tem a capacidade de efetivar uma governança das suas despesas, elencando prioridades que podem alavancar a economia. Investimentos em infraestrutura, com a participação da iniciativa privada, são essenciais para aumentar a competitividade de todos os setores, do agronegócio à indústria. A educação merece cuidados, e a saúde pública tem urgências evidentes.

Mas, para as mentes pensantes de Brasília, fisgar o apoio de parlamentares com emendas do relator, direcionadas sabe-se lá para quais propósitos, é mais importante. Inundar os partidos com verbas para campanha eleitoral também. E vale contextualizar que o Centrão conseguiu abocanhar a Casa Civil, responsável pela distribuição dos valores no Executivo. A raposa vigiando o galinheiro.