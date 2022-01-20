Rigor da Austrália com Djokovic deve ser exemplo para todos os países

O tenista Novak Djokovik Crédito: Loren Elliot/Reuters

Não se espante, caro leitor, com o fato de este editorial começar citando o BBB 22 . Circula na internet um vídeo antigo de uma das participantes da edição deste ano no qual ela interroga o então deputado Jair Bolsonaro em um programa de TV sobre refugiados africanos no país. E o que chama atenção na resposta é uma reclamação dele sobre a falta de controle de imigração. "Não existe qualquer controle, nem sequer sanitário. Você, para viajar para qualquer país aí fora, toma uma série de vacinas", justificou.

É irônico, obviamente, que o presidente antivacina e defensor das supostas liberdades individuais já tenha reivindicado, por ser conveniente na ocasião, um maior controle sanitário no país. E, no caso desses imigrantes, a questão de não serem vacinados nem é uma escolha, mas falta de acesso na maioria dos casos, o que é uma outra história.

O rigor do governo australiano deve ser aplaudido. Se há uma regra sanitária nacional em vigor, tão fundamental nesses tempos em que a circulação descontrolada de pessoas pode colocar tantas outras em risco, não é permitido abrir exceções. O exemplo deve vir de cima: Djokovic pode ser um dos tenistas com mais títulos no mundo, mas isso não impede que encontre as portas fechadas por uma decisão que é só dele. Ele é livre para não se vacinar, mas deve estar preparado para as consequências de suas escolhas. Principalmente porque não se vacinar não é um ato isolado, sem implicações para a coletividade. Simples assim.

Bolsonaro e Djokovic são expoentes de um movimento não necessariamente coeso de recusa a vacinas que politiza a pandemia. Para os que encaram a liberdade como um valor absoluto, as leis não deveriam nem existir, seguindo a lógica. As liberdades individuais são fundamentais, mas ao mesmo tempo são calibradas no Estado democrático de Direito para garantir, ou pelo menos se aproximar, de uma liberdade maior, coletiva, através de consensos sobre a vida em sociedade. Em casos de inquestionável interesse público, como é o das vacinas, é o pacto social que fala mais alto.

O sucesso das vacinas está sendo testemunhado diariamente, com a avalanche de casos provocados pela variante Ômicron sem levar a internações e mortes na mesma proporção. Desde o início, foi amplamente divulgado que esse era o principal objetivo da imunização. A esta altura, quem questiona a eficiência das vacinas pelo fato de vacinados continuarem se infectando está insistindo em uma falácia. As vacinas estão salvando vidas.

Já os não vacinados estão assumindo o risco. O exemplo mais recente é o da cantora tcheca que, para não ter que vacinar, preferiu se infectar voluntariamente para poder voltar a frequentar estabelecimentos no país e viajar. Hana Horka, de 57 anos, morreu no último domingo (16).