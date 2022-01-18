Vacinação contra Covid faz aniversário com presente para crianças

A técnica em enfermagem Iolanda Brito, então com 55 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada no ES, em 18 de janeiro do ano passado Crédito: Carlos Alberto Silva

No dia 17 de janeiro de 2021, o Brasil inteiro respirou aliviado com Mônica . No dia seguinte, foi a vez de o Espírito Santo celebrar o momento histórico com Iolanda . A enfermeira Mônica Calazans e a técnica de enfermagem Iolanda Brito, como diz o meme popular nas redes sociais, correram para que uma nação inteira pudesse caminhar com o braço vacinado contra a Covid-19. Paulo, Maria, Joana, Felipe, João, Marcelo, Elizabeth: todos os nomes possíveis, dos mais comuns aos exóticos, incluindo agora até mesmo os das crianças de 5 a 11 anos, estão gravados em carteiras de vacinação por todo o país.

Um ano se passou, um ano no qual a vacinação foi protagonista. Se 2020 foi o ano do medo, 2021 foi o da esperança. Esperança que invadiu também 2022. E isso se deve às vacinas. Até o momento, se a Ômicron tem provocado menos mortes e internações, apesar de sua virulência, isso se deve às vacinas. Se está sendo possível levar uma vida mais próxima da normalidade, com cuidados ainda fundamentais, adotando máscaras e evitando aglomerações, isso se deve às vacinas. Afinal, a própria vida como a conhecemos hoje, longeva e com qualidade, também se deve às vacinas. Todas elas.

Pesquisa Datafolha segue a mesma linha, ao apontar que 79% dos brasileiros são a favor da vacinação das crianças de 5 a 11 anos. E, por todo o país, as imagens da vacinação dos pequenos durante o fim de semana mostraram que o encontro com a vacina foi uma verdadeira festa.

Um ano depois que as precursoras profissionais de saúde inauguraram o caminho para a vacinação em massa dos brasileiros, com quase 70% da população atualmente com as duas doses, os desafios não cessam. Não é uma questão nem só relacionada à dose de reforço, imprescindível obstáculo para a Ômicron, mas de preparação para o que está por vir.