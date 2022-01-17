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Ainda é uma dúvida

Bebida alcoólica: pode beber depois de tomar vacina contra a Covid? Entenda

Para responder a pergunta mais feita pelos brasileiros no Google desde o início da campanha de imunização, A Gazeta ouviu especialistas para saber se o álcool reduz a eficácia das vacinas
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 jan 2022 às 17:21

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 17:21

* Essa matéria foi originalmente publicada em 15/07/2021. O texto foi atualizado e publicado novamente em 17/01/2021.
Mesmo depois de um ano do marco inicial da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, no dia 17 de janeiro de 2021, uma questão ainda parece gerar dúvidas: existe interação entre o imunizante e as bebidas alcoólicas? Circulam diversas vertentes sobre o assunto, havendo quem indique esperar três dias para beber e outros sugerindo uma semana ou até mais tempo de intervalo.
Segundo o portal G1, a dúvida "Pode beber depois da vacina?" foi a pergunta mais feita pelos brasileiros no Google desde o início da campanha de imunização.
Copos de cerveja brindando
Brinde com copos de cerveja Crédito: Shutterstock
Para esclarecer sobre o tema, A Gazeta consultou especialistas da área no Espírito Santo. Para o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, o consumo de álcool após a vacina é seguro, desde que não seja ingerido em descontrole.

POSSO BEBER DEPOIS DE TOMAR A VACINA CONTRA COVID?

"A ineficácia do imunizante, quando misturado às bebidas alcoólicas, é uma lenda urbana. Não existe nenhum impeditivo de uma pessoa tomar vacina da Covid e usar álcool. Claro que, em excesso, não é bom para nada, mas não existe essa história de cortar efeito ou de dar efeito colateral", afirmou.

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Segundo o especialista, em vários locais do Brasil esse tipo de orientação é dada, de que não é possível ingerir álcool após a vacinação. "Isso chega para nós até em termos folclóricos, com maluquices divulgadas em relação à vacina. Não existe nenhum trabalho de interação de álcool com vacina até o momento", pontuou.
Também para Ethel Maciel, enfermeira, pós-doutora em Epidemiologia, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e consultora da Organização Mundial de Saúde (OMS), as bulas das diferentes vacinas em distribuição não mencionam contraindicação das substâncias juntamente ao consumo de álcool.
"Não há nada na bula das vacinas que contraindique o uso de álcool. O álcool diminui a nossa resposta imunológica – o uso em excesso, claro. Quando tomamos vacina, estimulamos o sistema imunológico. Acaba que alguns profissionais de saúde não recomendam o álcool não porque tenha algum efeito direto sobre a vacina, apenas devido à baixa a resposta imunológica. Mas não há contraindicação, o efeito protetor da vacina não será anulado"
Ethel Maciel - Enfermeira, pós-doutora em Epidemiologia e professora da Ufes
Da mesma forma, para a infectologista Rúbia Miossi, o excesso de álcool, em níveis de dependência química, é que é o vilão. "Não conheço nenhuma evidência entre consumo de bebida e eficácia de vacina. O que sabemos é que as pessoas que são alcoólatras - dependentes mesmo, com cirrose — têm uma resposta vacinal pior do que quem não tem esse quadro. Mas isso é para quem bebe muito mesmo, não é para quem bebe uma tacinha de vinho. Não há evidência nenhuma de diminuição de efeito da vacina, desconheço essa relação", concluiu.
Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid
Especialistas afirmam que o consumo moderado de álcool não altera eficácia da vacina contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA VACINA PELO ÁLCOOL: MITO

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), que tem a proposta de ser uma enciclopédia sobre vacinação, informou com base em estudos científicos que o consumo moderado de bebidas alcoólicas não interfere na resposta gerada pela vacina.
A entidade explicou, no entanto, que a ingestão excessiva ou o uso crônico de álcool pode ter um efeito "imunodepressor", ou seja, pode reduzir a capacidade de defesa do organismo, deixando a pessoa mais vulnerável a contrair infecções.
Então, independentemente da situação, não se deve consumir álcool em quantidade exagerada. Comportamentos responsáveis e positivos, bem como qualquer atitude de prevenção, sempre são bons para a saúde, incluindo aqui a vacinação, afirmou a SBIm.

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