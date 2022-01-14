Saiba quais são as 7 melhores cervejas para beber no verão

Bigstep Revolution Baby New England IPA

Lançada no Brasil ano passado pela Ambev, essa Premium Lager alemã vem ganhando bastante espaço nos últimos meses. É uma excelente opção de cerveja comercial, com qualidade, além de preço acessível. Originária de Munique, a Spaten segue a mesma receita desde 1397 e traz muito da Baviera no seu estilo equilibrado.

Para trazer o melhor das cervejas de trigo condimentadas, a Ampolis inspirou-se na criatividade belga para criar essa receita. Com adição de raspas de laranja e pimenta-da-jamaica, essa Witbier traz muito frescor e capricho em sua execução. Fácil de beber e também de ser encontrada, a Ditriguis é um exemplo perfeito de como cervejas de trigo podem ser refrescantes e surpreendentes.

A cerveja que trouxe o bronze na categoria International-Style Pilsener da última Brasil Beer Cup para João Neiva é também uma queridinha na região. Com coloração ouro pálida, porém bem limpa e brilhante, é uma excelente pedida para os dias de sol em que buscamos algo leve, mas com algum diferencial.

Uma cerveja de trigo equilibradíssima, com adição de maracujá. Nada define melhor um dos carros-chefes da cervejaria de Porto Alegre, que lançou essa weiss mais do que especial no Mondial de la Bière Rio de 2015. De lá para cá, ela entrou para o portfólio fixo da Tupiniquim e sempre surpreende.

A cervejaria carioca que sempre encanta com suas cervejas complexas e criações diferenciadas marcou bingo mais uma vez com essa American Blonde Ale. Extremamente aromática e com a harmonização perfeita entre lúpulos cítricos e laranja, a Orange Sunshine entrega muitas sensações, com teor alcoólico de apenas 5%. Boa pedida para quem gosta de cervejas cítricas no calor.

Com 3% de ABV e muita adição de maracujá e morango, a Mestra começou o verão com uma cerveja perfeita para a estação. Muito refrescante e com ausência de amargor, a Sour dessa cervejaria de Serra agrada a quem curte drinques ácidos e não liga muito para estilos e cervejas mais tradicionais.