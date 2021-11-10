Confira seis estilos de cerveja para harmonizar com churrasco

DOUBLE IPA + Costela e cupim

Essa dupla de petiscos muitas vezes abre os trabalhos no churrasco, mas para muitos (e me incluo nessa) assume um certo protagonismo. Então, para começar, sugiro cervejas de trigo claras, bem leves e refrescantes, mas que tenham um condimentado diferenciado. DICA: Eisenbahn Weizenbier (preço médio: R$ 7,50/355ml).

Carnes brancas mais magras são curingas, mas quando vão para a brasa, ganham notas que as diferenciam de preparos do dia a dia. A dica aqui é apostar em um estilo também leve, porém versátil o suficiente para acompanhar. Sugiro uma Lager fácil de beber, com notas de malte tostado e caramelo. DICA: Estrella Galicia 1906 Reserva Especial Vienna Lager (preço médio: R$ 16,60/330ml).

Cortes como alcatra e lagarto não têm tanta gordura, por isso, seu sabor se mantém mais suave. Para harmonizar, sugiro as cervejas do estilo Amber Lager, que são "primas" das Vienna Lager, porém mais encorpadas e escuras, já que é usada uma quantidade maior de malte caramelo em suas receitas. DICA: Patagônia Amber Lager (preço médio: R$ 19/lata 473ml).

Jogo no time das carnes com mais textura e gordurinha, e, para acompanhá-las, indico cervejas um pouco mais fortes e encorpadas do que as citadas acima. Seguindo a linha dos maltes tostados, esses cortes pedem também mais poder, logo, insira notas de caramelo e um final seco para segurar a gordura. Vale aventurar-se entre as cervejas mais escuras da Escola Inglesa. DICA: Brooklyn Brown Ale (preço médio: R$ 16/355ml).

O corte bovino favorito nos churrascos harmoniza muito bem com o estilo de cerveja queridinho do momento, American IPA. A picanha tem um sabor marcante e uma capa de gordura densa essencial para a suculência e o sabor da carne. Por isso, vale a pena acompanhar com uma IPA de lúpulos frutados e mais frescos, para limpar o paladar e deixar a experiência ainda melhor. DICA: Antuérpia American IPA (preço médio: R$ 26,60/500ml).