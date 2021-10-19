Degusta Beer está de volta com 12 shows e muita cerveja em Vila Velha

Depois de quase dois anos parado por conta da pandemia da Covid-19, o festival Degusta está de volta. A edição de retomada acontece de 4 a 7 de novembro, apresenta uma pausa e volta de 11 a 14 do mesmo mês, no estacionamento do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo.
"A escolha do local foi fundamental para o nosso retorno, um espaço amplo, aberto, ao ar livre, o que permite a maior circulação e segurança das pessoas", afirma Leonardo Castilho, um dos organizadores do festival.
Com o nome de "De volta ao Degusta", o festival de cerveja artesanal terá entrada liberada apenas para vacinados ou que comprovarem testagem negativa. Já estão confirmadas 12 cervejarias para esta edição: Barba Ruiva, Kingbier, Azurra, Mestra, Noi, Ronchi Bier, Alquimistas, Trarko, Convento, BigStep, Trindade e Cerveja na Praça.
A gastronomia também estará garantida no evento, assim como a música. Estão confirmados shows de bandas como Casaca, Duets e Samba Crioulo, além dos cantores Claudio Bocca e Dona Fran.
"Esse promete ser o reencontro mais emocionante da nossa história. Voltar nos enche de esperança e alegria. Esperamos cada segundo por esse dia, a vacinação acontecendo em massa, a maioria das pessoas com a segunda dose, os casos de transmissão e morte em queda, é hora de voltar", desabafa Fabrinio Fachinetti, também organizador do Degusta.
PROTOCOLOS
O evento seguirá com os protocolos de segurança conforme orientação dos órgãos de saúde e municipal (uso de máscara e distanciamento), sendo liberada a entrada apenas para as pessoas vacinadas pelo menos com uma das duas doses contra a Covid-19, ou seja, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacina. Quem não tomou a vacina poderá entrar com o comprovante do exame PCR feito 48h antes do evento.
*Com informações da assessoria
SERVIÇO
- DE VOLTA PARA O DEGUSTA
- Onde: Estacionamento do Shopping Vila Velha, ao lado da UVV.
- Quando: 04 a 07 e 11 a 14 de novembro – Sempre de quinta a domingo.
- Horário: 17h às 0h
- Entrada Gratuita
- PROGRAMAÇÃO
- Semana 1 (4 a 7 de novembro)
- 04/11: Casaca, a partir das 21h
- 05/11: Duets, a partir das 20h
- 05/11: Sheep Parafina, a partir das 22h30
- 06/11: Cadu Caruzzo, a partir das 20h
- 06/11: Ubando, a partir das 22h30
- 07/11: Alisson do Banjo, a partir das 19h30
- Semana 2 (11 a 14 de novembro)
- 04/11: Macucos, a partir das 21h
- 12/11: Claudio Bocca, a partir das 20h
- 12/11: Dona Fran, a partir das 22h30
- 13/11: New Jersey, a partir das 20h
- 13/11: Back To The Past, a partir das 22h30
- 14/11: Samba Crioulo, a partir das 19h30