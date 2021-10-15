"Manda áudio": Di Propósito faz show em Vitória no dia 22 de outubro

Grupo Di Propósito Crédito: Divulgação

O grupo de pagode brasiliense Di Propósito se apresenta em Vitória na próxima sexta-feira, dia 22 de outubro Com diversos sucessos nas plataformas de streaming e nas rádios do país, os pagodeiros realizarão um show no Clube Recreio dos Olhos, na Grande Maruípe.

Apadrinhados por artistas consagrados como Mumuzinho e Ferrugem, o Di Propósito ganhou relevância nacional com a canção "Manda áudio"'. Além deste grande sucesso, o show na capital capixaba também vai contar com hits como “Para tudo”, “Vai que cola” e “Na na ni na não”.

Na estrada desde 2009, o grupo aposta em trabalho autoral e em maior foco nas redes sociais para conseguir posições entre as músicas mais tocadas no Brasil. Em seu canal no YouTube, o Di Propósito já soma mais de 500 mil inscritos e de 220 milhões de visualizações.

Os ingressos para a apresentação em Vitória custam a partir de 30 reais cada e podem ser adquiridos através do site diretaticket.com.br e nos estabelecimentos Ted's Chippy ou Prenda Multishop. A abertura dos portões para o show será às 22 horas.

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