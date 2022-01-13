Ômicron: redução de isolamento não é passe livre para quem não tem sintoma

Evitar as aglomerações é também uma forma de escapar do tsunami da Ômicron. Atividades sociais que puderem ser descartadas, como festas em ambientes fechados e mesmo praias lotadas, vão reduzir as chances de um diagnóstico positivo para a Covid dias depois. Neste momento, o governo estadual precisa olhar para os casos em que as aglomerações não ocorrem por opção, como as que são inevitáveis para os trabalhadores no transporte público.