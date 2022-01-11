ES vacinou 100% dos idosos, mas ainda precisa imunizar 1,3 milhão de capixabas

Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Raylanderson Frota/iShoot/Folhapress

Espírito Santo conseguiu aplicar duas doses de vacina em 100% dos idosos, formando uma importante barreira contra o coronavírus nesse público, que é mais vulnerável aos casos graves de Covid-19. Contudo, o desafio de levar a vacinação a todos os capixabas ainda é grande: 1,3 milhão de pessoas ainda não tomaram o imunizante ou receberam apenas a primeira dose - o que representa uma proteção incompleta contra o SARS-CoV-2.



Em avaliação feita durante pronunciamento na segunda-feira (10) , o secretário classificou a ampla vacinação de idosos como uma "fortaleza" no combate à Covid-19 no Estado. A terceira dose, que está disponível ao público com mais de 60 anos desde setembro de 2021, foi aplicada em 81% deles.

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Nésio Fernandes lembrou que a idade é um fator de risco apara o desenvolvimento de casos graves da doença. No Espírito Santo, segundo dados do Painel Covid-19 atualizados na segunda (10), 72,9% mortes pela doença são de pessoas acima dos 60 anos. Foram mais de 9 mil óbitos nessa faixa de idade desde o início da pandemia. A vacina tem efeito cientificamente comprovado na redução dos casos graves e do risco de mortes.

"Construímos algumas fortalezas importantes no enfrentamento da nova expansão de casos da Covid-19. A cobertura vacinal no Espírito Santo alcançou a meta de 100% do número estimado de idosos do Estado com duas doses. Já alcançamos 81% de idosos com três doses. A idade representa o principal fator de risco na Covid relacionado ao desenvolvimento de quadros graves e óbitos. Neste momento, acreditamos que a cobertura vacinal muito significativa, a melhor do Brasil da população idosa com segunda e terceira doses, dará uma característica de proteção" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

VACINAÇÃO DE IDOSOS É CRITÉRIO PARA MAPA AZUL

Para chegar ao patamar azul, é preciso atingir níveis de:

80% de vacinação com duas doses na população adulta (18 anos ou mais);

90% dos adolescentes (12 a 17 anos) com a primeira dose;

90% dos idosos com a dose de reforço.

O primeiro critério já foi cumprido por todas as 10 microrregiões do Estado. O segundo, por cinco delas. Já o terceiro, que diz respeito justamente à população com mais de 60 anos, ainda não foi alcançado por nenhuma.



Nésio Fernandes destacou ainda durante pronunciamento que o 86% dos adultos foram vacinados com as duas doses. Entre os adolescentes, 84% receberam a primeira dose. A imunização dos mais jovens foi iniciada meses depois dos adultos.

1,3 MILHÃO SEM IMUNIZAÇÃO COMPLETA

Nésio Fernandes avalia que a "fragilidade" do Estado é a quantidade de pessoas que estão com o esquema vacinal incompleto ou que ainda não receberam a 1ª dose de qualquer uma das vacinas disponíveis contra a Covid-19. São 1,3 milhão de pessoas no Espírito Santo em uma das duas situações.

O número de pendentes inclui as crianças, que ainda não começaram a ser vacinadas, apesar de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter aprovado o imunizante da Pfizer para uso pediátrico ainda no mês de dezembro de 2021.

Durante pronunciamento, o secretário ressaltou a importância da vacinação, principalmente diante da chegada da Ômicron, que acrescenta ainda mais risco ao cenário de infecções e internações.

"A variante Ômicron nos outros países vem apresentando impacto significativo, tanto na infecção quanto na hospitalização de crianças e adolescentes. Nesse sentido, essa característica da cobertura vacinal desse grupo infantil e dos adultos que ainda não se vacinaram implica em fragilidade para o novo momento" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

DESINFORMAÇÃO É PROBLEMA TAMBÉM NA VACINAÇÃO

A desinformação é apontada pelo secretário de Saúde como um obstáculo para a imunização. "Ainda temos uma rede de desinformação e fake news estabelecida em todo o Brasil, o que luta contra as medidas que são entendidas como baixo risco, luta contra as vacinas e favorece o vírus", comenta.



VACINAÇÃO NO ES

De acordo com dados do Painel Vacina e Confia, 3.115.329 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19. Dessas, 2.720.759 tomaram a segunda dose. Outras 105.918 receberam a vacina de dose única.