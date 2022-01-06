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Coronavírus

ES quer vacinar crianças contra a Covid a partir de 15 de janeiro. Veja regras

A imunização do público de 5 a 11 anos vai ocorrer sem necessidade de prescrição médica, como foi sugerido por Jair Bolsonaro. Prioridade na vacinação é de pessoas com comorbidades
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 jan 2022 às 13:25

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 13:25

Crianças e adultos têm deixado de se vacinar
Vacinação de crianças irá começar em janeiro em todo o Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 deve, enfim, começar no Brasil. Após o Ministério da Saúde anunciar oficialmente o início da imunização, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que as doses da Pfizer podem ser aplicadas nas crianças capixabas a partir do dia 15 de janeiro.

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A data será confirmada caso o governo federal envie o primeiro lote aos Estados no dia 14. Foram compradas 20 milhões de doses da Pfizer para garantir a imunização do público em todo o Brasil. A expectativa é que todas as crianças de 5 a 11 anos no Espírito Santo recebam ao menos uma dose até o mês de março, priorizando pessoas com comorbidades. 
Seguindo recomendação do ministério, como anunciado pelo chefe da pasta, Marcelo Queiroga, pessoas com comorbidades devem ser as primeiras na fila da vacinação. 
A ordem de prioridade é a seguinte:
  1. Crianças com comorbidades e com deficiências permanentes;
  2. Indígenas e quilombolas;
  3. Crianças que vivem com pessoas com riscos de evoluir para quadros graves da Covid-19;
  4. Crianças sem comorbidades.
O primeiro lote de vacinas que chegar ao Espírito Santo deve garantir a imunização de 7% das crianças capixabas, segundo Nésio Fernandes. A estimativa representa 27.300 pessoas, entre as 390 mil crianças no Estado estão aptas a receber a vacina contra a Covid-19. O número de doses destinadas ao Espírito Santo no primeiro lote ainda não foi anunciado.
"Estamos organizando para que, caso [as vacinas] cheguem no dia 14, que no dia 15 comece a vacinação. No entanto, podemos ter questões logísticas que atrapalhem a chegada das vacinas ao Estado. Como brasileiros, queremos as vacinas. O governo do Estado quer garantir que as vacinas cheguem até as crianças para proteção"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Com a chegada de mais doses futuramente, o governo do Estado espera acelerar a vacinação. Nésio Fernandes comparou a velocidade do início da imunização de crianças ao processo de vacinação dos adultos. Segundo ele, quanto maior o número de doses, maior a chance de oferta em livre demanda, liberada para todas as idades. Em um primeiro momento, portanto, haverá uma priorização.
Entrevista -  Nesio Fernandes fala sobre a vacinação de crianças
Em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, da Rádio CBN Vitória, o secretário de Saúde garantiu que todas as crianças receberão a primeira dose até março. Logo, a imunização de crianças, com as duas doses aplicadas em um intervalo de oito semanas, poderá se estender até o mês de junho.

IMUNIZAÇÃO NO BRASIL

Nésio Fernandes comemorou que o Ministério da Saúde tenha descartado a ideia de pedir prescrição médica para a vacinação das crianças. A exigência ventilada pelo presidente Jair Bolsonaro não foi concretizada. Assim como os adultos, crianças de 5 a 11 não vão precisar de um documento extra na hora de tomar a vacina. Para que haja vacinação, basta estar acompanhada do responsável.
O anúncio da vacinação do grupo, ocorrido em coletiva de imprensa na quarta-feira (5), aconteceu 20 dias após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso da Pfizer no público infantil.
O secretário de Estado valorizou o Plano Nacional de Imunização. Reforçou o pedido para que os capixabas procurem a vacinação, rejeitando teses antivacinas.
"Imunização no Brasil é política de Estado. O país tem o maior Plano de Imunização do planeta. Opiniões leigas não podem avaliar um tema [vacinação] tão complexo. Não é uma questão de opinião, mas de avaliação científica. São passos rigorosos até a autorização de uma vacina. A vacina é extremamente segura, não é experimental"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

NÉSIO PEDE AUTORIZAÇÃO DA CORONAVAC

O secretário de Saúde voltou a falar sobre uma autorização da Coronavac para vacinação de crianças. Atualmente, apenas a vacina da Pfizer está disponível para imunização do público infantil. Nésio Fernandes afirmou que uma autorização por parte da Anvisa poderia acelerar a cobertura vacinal.
"Se a Anvisa autorizar o uso da Coronavac, o Brasil pode encerrar o capítulo de mortes de crianças e adultos [por Covid-19], com uma virada no ano de 2022", diz.

DADOS ABERTOS NO PAINEL COVID-19

O governo do Estado deve manter a atualização dos dados de vacinados contra a Covid-19 no Painel com acesso aberto ao público, agora com a inclusão das crianças. À CBN Vitória, Nésio Fernandes detalhou que o número de crianças vacinadas deve aparecer de forma separada, para melhor visualização.
Painel de dados do ES mostra quantidade de vacinados de acordo com as doses
Painel de dados do ES mostra quantidade de vacinados de acordo com as doses Crédito: Reprodução Painel Covid-19
O Painel Covid mostra a quantidade de casos da doença, número de mortes e curados, além da ocupação de leitos e andamento da vacinação. Clique aqui para acessar o Painel Covid.

AS RESPOSTAS SOBRE A VACINAÇÃO DE CRIANÇAS:

QUANDO A VACINAÇÃO DE CRIANÇAS VAI COMEÇAR?

A partir do dia 14 de janeiro de 2022. As primeiras doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19 estão previstas para chegar ao Brasil no dia 13 de janeiro. O lote terá 1,248 milhão de doses. Não há detalhamento de quantas doses chegarão ao Espírito Santo. Segundo o secretário de Saúde, o primeiro lote poderá vacinar 7% do público infantil.

AS VACINAS DE CRIANÇAS E ADULTOS SÃO IGUAIS?

Não. A composição das vacinas infantis é diferente da dos adultos e contém um terço da dose. Para distingui-las, os frascos terão as cores laranja e roxa, respectivamente. O imunizante infantil poderá ser armazenado por um tempo maior, de 10 semanas, de 2°C a 8°C que a destinada a adultos, com prazo de quatro semanas. O frasco terá 10 doses.

COMO SERÁ O ESQUEMA DE DOSES?

O esquema vacinal será com duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações.

QUAL SERÁ A ORDEM DE PRIORIDADE?

Primeiro serão vacinadas as crianças com comorbidades e com deficiências permanentes. Depois será a vez dos indígenas e quilombolas. Depois, crianças que vivem com pessoas com riscos de evoluir para quadros graves da Covid-19. Por fim, crianças sem comorbidades.

PRECISA DE RECEITA MÉDICA?

Não. A obrigação de prescrição médica para aplicação da vacina não foi incluída como uma exigência. As crianças precisam estar acompanhadas dos responsáveis, o que é suficiente para a aplicação.

ONDE HAVERÁ APLICAÇÃO DE VACINAS?

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado da Saúde para saber se as vacinas continuarão sendo aplicadas em igrejas, postos de saúde e ginásios, mas ainda não teve retorno. O Estado de São Paulo, por exemplo, informou que deve imunizar o público infantil em escolas.
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