ES quer vacinar crianças contra a Covid a partir de 15 de janeiro. Veja regras

Vacinação de crianças irá começar em janeiro em todo o Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A data será confirmada caso o governo federal envie o primeiro lote aos Estados no dia 14. Foram compradas 20 milhões de doses da Pfizer para garantir a imunização do público em todo o Brasil. A expectativa é que todas as crianças de 5 a 11 anos no Espírito Santo recebam ao menos uma dose até o mês de março, priorizando pessoas com comorbidades.

Seguindo recomendação do ministério, como anunciado pelo chefe da pasta, Marcelo Queiroga , pessoas com comorbidades devem ser as primeiras na fila da vacinação.

A ordem de prioridade é a seguinte:

Crianças com comorbidades e com deficiências permanentes; Indígenas e quilombolas;

Crianças que vivem com pessoas com riscos de evoluir para quadros graves da Covid-19; Crianças sem comorbidades.

O primeiro lote de vacinas que chegar ao Espírito Santo deve garantir a imunização de 7% das crianças capixabas, segundo Nésio Fernandes. A estimativa representa 27.300 pessoas, entre as 390 mil crianças no Estado estão aptas a receber a vacina contra a Covid-19 . O número de doses destinadas ao Espírito Santo no primeiro lote ainda não foi anunciado.

"Estamos organizando para que, caso [as vacinas] cheguem no dia 14, que no dia 15 comece a vacinação. No entanto, podemos ter questões logísticas que atrapalhem a chegada das vacinas ao Estado. Como brasileiros, queremos as vacinas. O governo do Estado quer garantir que as vacinas cheguem até as crianças para proteção" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Com a chegada de mais doses futuramente, o governo do Estado espera acelerar a vacinação. Nésio Fernandes comparou a velocidade do início da imunização de crianças ao processo de vacinação dos adultos. Segundo ele, quanto maior o número de doses, maior a chance de oferta em livre demanda, liberada para todas as idades. Em um primeiro momento, portanto, haverá uma priorização.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Nesio Fernandes fala sobre a vacinação de crianças

Em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, da Rádio CBN Vitória , o secretário de Saúde garantiu que todas as crianças receberão a primeira dose até março. Logo, a imunização de crianças, com as duas doses aplicadas em um intervalo de oito semanas, poderá se estender até o mês de junho.

IMUNIZAÇÃO NO BRASIL

Nésio Fernandes comemorou que o Ministério da Saúde tenha descartado a ideia de pedir prescrição médica para a vacinação das crianças. A exigência ventilada pelo presidente Jair Bolsonaro não foi concretizada. Assim como os adultos, crianças de 5 a 11 não vão precisar de um documento extra na hora de tomar a vacina. Para que haja vacinação, basta estar acompanhada do responsável.

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O secretário de Estado valorizou o Plano Nacional de Imunização. Reforçou o pedido para que os capixabas procurem a vacinação, rejeitando teses antivacinas.

"Imunização no Brasil é política de Estado. O país tem o maior Plano de Imunização do planeta. Opiniões leigas não podem avaliar um tema [vacinação] tão complexo. Não é uma questão de opinião, mas de avaliação científica. São passos rigorosos até a autorização de uma vacina. A vacina é extremamente segura, não é experimental" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

NÉSIO PEDE AUTORIZAÇÃO DA CORONAVAC

O secretário de Saúde voltou a falar sobre uma autorização da Coronavac para vacinação de crianças. Atualmente, apenas a vacina da Pfizer está disponível para imunização do público infantil. Nésio Fernandes afirmou que uma autorização por parte da Anvisa poderia acelerar a cobertura vacinal.

"Se a Anvisa autorizar o uso da Coronavac, o Brasil pode encerrar o capítulo de mortes de crianças e adultos [por Covid-19], com uma virada no ano de 2022", diz.

DADOS ABERTOS NO PAINEL COVID-19

O governo do Estado deve manter a atualização dos dados de vacinados contra a Covid-19 no Painel com acesso aberto ao público, agora com a inclusão das crianças. À CBN Vitória, Nésio Fernandes detalhou que o número de crianças vacinadas deve aparecer de forma separada, para melhor visualização.

Painel de dados do ES mostra quantidade de vacinados de acordo com as doses Crédito: Reprodução Painel Covid-19

O Painel Covid mostra a quantidade de casos da doença, número de mortes e curados, além da ocupação de leitos e andamento da vacinação. Clique aqui para acessar o Painel Covid

AS RESPOSTAS SOBRE A VACINAÇÃO DE CRIANÇAS:

QUANDO A VACINAÇÃO DE CRIANÇAS VAI COMEÇAR? A partir do dia 14 de janeiro de 2022. As primeiras doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19 estão previstas para chegar ao Brasil no dia 13 de janeiro. O lote terá 1,248 milhão de doses. Não há detalhamento de quantas doses chegarão ao Espírito Santo. Segundo o secretário de Saúde, o primeiro lote poderá vacinar 7% do público infantil. AS VACINAS DE CRIANÇAS E ADULTOS SÃO IGUAIS? Não. A composição das vacinas infantis é diferente da dos adultos e contém um terço da dose. Para distingui-las, os frascos terão as cores laranja e roxa, respectivamente. O imunizante infantil poderá ser armazenado por um tempo maior, de 10 semanas, de 2°C a 8°C que a destinada a adultos, com prazo de quatro semanas. O frasco terá 10 doses. COMO SERÁ O ESQUEMA DE DOSES? O esquema vacinal será com duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações. QUAL SERÁ A ORDEM DE PRIORIDADE? Primeiro serão vacinadas as crianças com comorbidades e com deficiências permanentes. Depois será a vez dos indígenas e quilombolas. Depois, crianças que vivem com pessoas com riscos de evoluir para quadros graves da Covid-19. Por fim, crianças sem comorbidades. PRECISA DE RECEITA MÉDICA? Não. A obrigação de prescrição médica para aplicação da vacina não foi incluída como uma exigência. As crianças precisam estar acompanhadas dos responsáveis, o que é suficiente para a aplicação. ONDE HAVERÁ APLICAÇÃO DE VACINAS? A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado da Saúde para saber se as vacinas continuarão sendo aplicadas em igrejas, postos de saúde e ginásios, mas ainda não teve retorno. O Estado de São Paulo, por exemplo, informou que deve imunizar o público infantil em escolas.